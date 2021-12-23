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Один в один – папа: как сейчас выглядит старший сын Андрея Макаревича

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
23 декабря, 14:21
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Сын известного российского артиста пошел по стопам отца и сейчас занимается музыкой, кроме того Ивана, можно увидеть в кино и на театральной сцене
Макаревич со старшим сыном
Макаревич со старшим сыном / Фото: instagram.com/jamesoclahoma

Лидер группы "Машина времени" 68-летний Андрей Макаревич на днях сообщил, что снова станет отцом. Однако поклонников интересует, как же сейчас живет старший сын музыканта Иван.

Сейчас Ване Макаревичу уже 34 года. Он, как и отец, активно занимается творчеством.

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Макаревич с сыном Иваном
Макаревич с сыном Иваном / Фото: instagram.com/jamesoclahoma

Иван решил посвятить свою жизнь актерскому мастерству. Зрители могли видеть сына знаменитого музыканта на экранах в таких фильмах как "Бой с тенью", "Русский Бес", "Моя большая тайна" и другие.

Иван Макаревич на премьере фильма "Русский бес"
Иван Макаревич на премьере фильма "Русский бес"

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Кстати, именно Ваня Макаревич сыграл роль сына Сани Белого из "Бригады" в фильме "Бригада: Наследник".

Кроме актерской карьеры, Иван, как и отец, занимается музыкой. Также Макаревич-младший в 2017 году запустил свой бренд одежды Chipoodl.

Сын Андрея Макаревича – Иван
Сын Андрея Макаревича – Иван / Фото: instagram.com/jamesoclahoma

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В своем аккаунте в Instagram Иван часто публикует фотографии с Андреем Макаревичем. Также сын артиста рассказывал в нескольких интервью, что старается проводить много времени с отцом, например, вместе они ездят на дайвинг.

Поклонники отмечают сходство Андрея и Ивана
Поклонники отмечают сходство Андрея и Ивана / Фото: instagram.com/jamesoclahoma

Поклонники в комментариях отмечают поразительное внешнее сходство отца и сына.

  • "Очень похожи с отцом!"
  • "Один в один – папа"
  • "Какие вы замечательные! Как похожи"
Скриншот – instagram.com/jamesoclahoma

Напомним, что Иван Макаревич сын артиста от второго брака с косметологом Аллой Голубкиной. Вскоре после рождения Вани Андрей Макаревич развелся с супругой.

Также, как мы писали ранее, Андрей Макаревич часто отстаивает свою социальную позицию. Так, он назвал идиотами россиян, которые не хотят вакцинироваться.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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