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Максим Галкин удивил Сеть неожиданной сменой имиджа: Получилось смешно

2 августа, 08:27

Элина Пелешенко

Популярный телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в соцсетях нехарактерное для своего профиля фото

Максим Галкин экспериментирует с имиджем / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Только недавно все обсуждали фигуру юмориста, а теперь новый имидж Галкина.Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram фото, появившись в необычном для себя образе – шоумен превратился на время в обладателя шикарных густых усов. Как отметил Галкин, такие перемены во внешности связаны с ролью в новом проекте.

Вхожу в роль самовлюблённого соблазнителя для кино, – подписал снимок Максим.

Максим Галкин показал себя в образе из нового кинопроекта / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В комментариях оценили новый образ. Одни посмеялись, другим юморист напомнил Фредди Меркьюри, а третьи порекомендовали сбрить усы.

К слову, о работе Максим Галкин не часто рассказывает у себя в соцсетях. Он чаще делится моментами семейной жизни и фото и видео их с Аллой Пугачевой двойняшек – Гарри и Лизой. Поклонники всегда рады новым публикациям юмориста. Не так давно Галкин поделился видео, как их с Аллой Пугачевой дети и дочь Кристины Орбакайте перепели один из самых популярных треков на YouTube.

Смотрите в сюжете, чему Пугачева учит своего сына:

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