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Максим Галкін здивував Мережа несподіваною зміною іміджу: Вийшло смішно

2 серпня, 08:27

Еліна Пелешенко

Популярний телеведучий і гуморист Максим Галкін опублікував в соцмережах нехарактерне для свого профілю фото

Максим Галкін експериментує з іміджем / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Тільки недавно все обговорювали фігуру гумориста , а тепер новий імідж Галкіна. Чоловік Алли Пугачової опублікував в Instagram фото, з'явившись в незвичайному для себе образі – шоумен перетворився на час в володаря шикарних густих вусів. Як зазначив Галкін, такі зміни в зовнішності пов'язані з роллю в новому проєкті.

Входжу в роль самозакоханого спокусника для кіно, – підписав знімок Максим.

Максим Галкін показав себе в образі з нового кінопроекту / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У коментарях оцінили новий образ. Одні посміялися, іншим гуморист нагадав Фредді Мерк'юрі, а треті порекомендували збрити вуса.

До слова, про роботу Максим Галкін не часто розповідає у себе в соцмережах. Він частіше ділиться моментами сімейного життя та фото і відео їх з Аллою Пугачовою двійнят- Гаррі і Лізи. Шанувальники завжди раді новим публікаціям гумориста. Не так давно Галкін поділився відео, як їх з Аллою Пугачовою діти і дочка Крістіни Орбакайте переспівали один з найпопулярніших треків на YouTube.

Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:

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