Максим Галкін здивував Мережа несподіваною зміною іміджу: Вийшло смішно

Максим Галкін експериментує з іміджем / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Тільки недавно все обговорювали фігуру гумориста , а тепер новий імідж Галкіна. Чоловік Алли Пугачової опублікував в Instagram фото, з'явившись в незвичайному для себе образі – шоумен перетворився на час в володаря шикарних густих вусів. Як зазначив Галкін, такі зміни в зовнішності пов'язані з роллю в новому проєкті.
Входжу в роль самозакоханого спокусника для кіно, – підписав знімок Максим.
Максим Галкін показав себе в образі з нового кінопроекту / Фото: instagram.com/maxgalkinru
У коментарях оцінили новий образ. Одні посміялися, іншим гуморист нагадав Фредді Мерк'юрі, а треті порекомендували збрити вуса.
- "На гусара схожий"
- "Вау, вау, красавчик"
- "Не знаю чому, нагадав Фредді Мерк'юрі"
- "Чому знову Ніколаєв вийшов"
- "Раджу прибрати ці жахливі вуса ... вони вік додають"
До слова, про роботу Максим Галкін не часто розповідає у себе в соцмережах. Він частіше ділиться моментами сімейного життя та фото і відео їх з Аллою Пугачовою двійнят- Гаррі і Лізи. Шанувальники завжди раді новим публікаціям гумориста. Не так давно Галкін поділився відео, як їх з Аллою Пугачовою діти і дочка Крістіни Орбакайте переспівали один з найпопулярніших треків на YouTube.
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