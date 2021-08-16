МакSим после выписки домой снова кладут на лечение – СМИ

Новые подробности о состоянии здоровья МакSим / Фото: instagram.com/sokllovamargarita, instagram.com/maksimartist

На прошлой неделе певицу МакSим выписали домой. Ранее представитель певицы, артистка будет проходить реабилитацию в домашних условиях под круглосуточным присмотром врачей.

Сегодня Telegram-канал Mash опубликовал информацию, что МакSим готовится отправиться в реабилитационный центр в Подмосковье. Там специалисты будут проводить ей дыхательную гимнастику и различные упражнения для восстановления после болезни.

Представители певицы опровергли эту новость. Об этом пишет ТАСС.

Это ложная информация. Все специалисты приезжают оказывать ей помощь на дому. Она находится дома, реабилитируется дома. Никуда не выезжает, – заявила менеджер певицы Маргарита Соколова.

МакSим проходит реабилитацию дома / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Что случилось с МакSим

МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась температура, тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

В начале августа певица вышла из комы. Представители МакSим подтвердили, что она пришла в сознание, а директор певицы Маргарита Соколова лично общалась с артисткой по видеосвязи.

Сейчас артистка находится дома на реабилитации. Ее ждут месяцы восстановления, однако даже при лучших прогнозах врачи не гарантируют, что МакSим вернется на сцену и сможет петь.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

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