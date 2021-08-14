Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo

Звезда Джамалы

LOBODA в Одессе

Бужинская обиделась

МакSим выписали

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Певица МакSим частично потеряла память после выхода из комы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
14 августа, 16:03
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пиар-менеджер артистки сообщила, что Марина не помнит события, произошедшие с ней до того, как она попала в больницу
Певица МакSим после выхода из комы не помнит некоторые события
Певица МакSим после выхода из комы не помнит некоторые события / Фото: instagram.com/maksimartist

По словам Яны Богушевской, у МакSим, которую накануне выписали из больницы, провалы в памяти – певица не помнит свой последний концерт и открытие собственной школы искусств.

Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, – цитирует Богушевскую "СтарХит".

Реклама

Сейчас артистка находится дома на реабилитации. Ее ждут месяцы восстановления, однако даже с при лучших прогнозах, врачи не гарантируют, что Максим вернется на сцену и сможет петь.

Что случилось с МакSим

МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, тем не менее, было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Новый герой ремейка «Один дома». Как вам?
Все обсуждают
Мила Кунис и Эштон Катчер наконец "пустили" детей помыться
Быть в курсе
Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
Что еще сказала Ксюша
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа/18:00
5 концертов августа
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять