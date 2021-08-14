Певица МакSим частично потеряла память после выхода из комы

По словам Яны Богушевской, у МакSим, которую накануне выписали из больницы, провалы в памяти – певица не помнит свой последний концерт и открытие собственной школы искусств.
Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, – цитирует Богушевскую "СтарХит".
Сейчас артистка находится дома на реабилитации. Ее ждут месяцы восстановления, однако даже с при лучших прогнозах, врачи не гарантируют, что Максим вернется на сцену и сможет петь.
Что случилось с МакSим
МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, тем не менее, было принято решение не отменять выступление.
Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.