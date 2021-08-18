МакSим с большим шрамом на шее показала первое селфи после комы

МакSим показала первое селфи после больницы / Фото: instagram.com/maksimartist

Друзья и коллеги продолжают присылать МакSим большие букеты цветов. Артистка решила показать в Instastories фото с одним из презентов. И если раньше певица опубликовала фото исхудавших ног, то теперь фанаты ужаснулись большим шрамом на шее МакSим – отражение артистки в зеркале хоть и не очень четко, но видно на фото.

Скриншот: Instagram

Вероятно, шрам на шее артистки остался после того, как врачи сделали отверстие в трахее для введения трубки от аппарата ИВЛ.

Что случилось с МакSим

МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась температура, тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

В начале августа певица вышла из комы. Представители МакSим подтвердили, что она пришла в сознание, а директор певицы Маргарита Соколова лично общалась с артисткой по видеосвязи.

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Сейчас артистка находится дома на реабилитации. Ее ждут месяцы восстановления, однако даже при лучших прогнозах врачи не гарантируют, что МакSим вернется на сцену и сможет петь.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

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