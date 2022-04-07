Мама Наташи Королевой поддержала Украину и "попрощалась" со своим зятем-рашистом

Людмила Порывай отписалась от Тарзана-рашиста в Instagram / Фото: Скриншот из YouTube, Instagram

Как выяснилось, в семье Наташи Королевой разные мнения о войне России против Украины. Так, Тарзан слепо поддерживает российскую агрессию и продвигает пропаганду у себя в соцсетях. А вот старшая сестра Королевой, ранее выступавшая под псевдонимом Руся, активно поддерживает родную страну.

Сама Наташа продолжает молчать о кровопролитии, которое устроили русские солдаты на ее родине, и ноет о том, как у нее все плохо.

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Тем временем мама артистки Людмила Порывай публично отреклась от зятя-путинолюба Сергея Глушко... правда только в Сети.

Так, Людмила Порывай отписалась от Тарзана в Instagram. Очевидно, у звездной мамы лопнуло терпение, видя, какую чепуху продвигает муж ее дочери и восхваляет русских военных-убийц.

Скриншот Instagram

Кроме того, мама Королевой впервые написала пост в соцсети на украинском, поддержав свою родину, на которую напали русские солдаты. Хотя она и не назвала главного виновника войны – Путина.

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Моя сестричка, родственники, друзья, подруги и моя страна, в которой я родилась и которую люблю всей душой! Я переживаю и страдаю вместе с вами! Верю в то, что этот ужас скоро кончится! Молю Бога о всех вас! Мое сердце с вами, – написала Людмила Порывай.

Напомним, Людмила Порывай уже больше 30 лет живет в США, куда переехала после смерти отца Наташи Королевой в 1993 году. Там она вышла замуж за мигранта Игоря Эльперина, который переехал в Штаты более 40 лет назад. В феврале звездная мама отметила свое 76-летие.

Ранее мы сообщали, как Дмитрий Гордон осудил Наташу Королеву за молчание.