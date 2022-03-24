Пока Наташа Королева молчит, ее сестра, певица Руся, активно выступает против войны в Украине

Пока одна сестра замалчивает войну в Украине, другая – активно поддерживает украинский народ! Звезда 90-х Руся показала, в чем их главное отличие с Наташей Королевой

Старшая сестра Наташи Королевой не молчит о войне / Фото: Instagram

Певица украинского происхождения Наташа Королева продолжает молчать о войне в Украине и никак не комментирует путинское вторжение на ее родину. В это же время старшая сестра Королевой Ирина, более известная как певица Руся, активно высказывает свою позицию.

В своем Instagram Ирина с начала войны делает публикации в поддержку Украины.

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Скриншот – instagram.com/irinaossaoulenko

В ежедневных постах старшая из сестер призывает мир помочь украинцам и не умалчивает тот факт, что в стране идет полномасштабная война с Россией.

Скриншот – instagram.com/irinaossaoulenko

Как сейчас живет певица Руся?

В своем время Руся была невероятно популярна, именно она считается первой поп-певицей независимой Украины. Вместе с сестрой Наташей они ездили в гастрольные туры с программой "Две сестры".

Певица Руся сейчас

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Не многие знают, что Ирина занималась такой самоотдачей в творчестве только ради сына, который был болен ДЦП. Чтобы заработать на лечение сыну, артистка выходила на сцену по несколько раз в день. Но, к сожалению, спасти больного ребенка певице не удалось, и тогда она завершила карьеру.

Уже давно Ирина живет в Майами со своей семьей и ведет достаточно закрытый образ жизни. Звезда 90-х сейчас воспитывает сына и дочь.

Старшая сестра Наташи Королевой с детьми

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"Заручена" – снова хит

Но стоит заметить, что сейчас к певице возвращается былая слава.

Хит Руси "Заручена (Не стій під вікном)" сегодня приобрел новое звучание и стал популярным серди пользователей TikTok. Под эту композицию тысячи украинцев публикуют свои видео.

Поэтому, можно сказать, что треки Руси снова могут вытолкнуть из чартов песни Наташи Королевой.

Напомним, что в Сети появилась информация о том, что Наташа Королева уехала из России, в то время как ее муж Тарзан продолжает оставаться в Москве.

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