Пока Наташа Королева молчит, ее сестра, певица Руся, активно выступает против войны в Украине

Певица украинского происхождения Наташа Королева продолжает молчать о войне в Украине и никак не комментирует путинское вторжение на ее родину. В это же время старшая сестра Королевой Ирина, более известная как певица Руся, активно высказывает свою позицию.
В своем Instagram Ирина с начала войны делает публикации в поддержку Украины.
В ежедневных постах старшая из сестер призывает мир помочь украинцам и не умалчивает тот факт, что в стране идет полномасштабная война с Россией.
Далее по теме
Как сейчас живет певица Руся?
В своем время Руся была невероятно популярна, именно она считается первой поп-певицей независимой Украины. Вместе с сестрой Наташей они ездили в гастрольные туры с программой "Две сестры".
Не многие знают, что Ирина занималась такой самоотдачей в творчестве только ради сына, который был болен ДЦП. Чтобы заработать на лечение сыну, артистка выходила на сцену по несколько раз в день. Но, к сожалению, спасти больного ребенка певице не удалось, и тогда она завершила карьеру.
Уже давно Ирина живет в Майами со своей семьей и ведет достаточно закрытый образ жизни. Звезда 90-х сейчас воспитывает сына и дочь.
"Заручена" – снова хит
Но стоит заметить, что сейчас к певице возвращается былая слава.
Хит Руси "Заручена (Не стій під вікном)" сегодня приобрел новое звучание и стал популярным серди пользователей TikTok. Под эту композицию тысячи украинцев публикуют свои видео.
Поэтому, можно сказать, что треки Руси снова могут вытолкнуть из чартов песни Наташи Королевой.
Напомним, что в Сети появилась информация о том, что Наташа Королева уехала из России, в то время как ее муж Тарзан продолжает оставаться в Москве.
Также отметим, что самые свежие новости и обновления вы можете найти в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.