Мама Наташи Королевой показала, как живет в США (видео)

Мама Наташи Королевой рассказала о жизни в США / Фото: instagram.com/koroleva__star
Людмила Порывай, которая впечатлила размером своей пенсии в США, решила больше рассказать о своей жизни в Америке. Она показала свою квартиру в Майами и призналась, что старается каждое утро ходить на пробежку.
Людмила Порывай в Майами не скучает. Мама Наташи Королевой поделилась историей. как пришла на нудистский пляж. По словам мама артистки, она долго не решилась посетить это место – ей было стыдно. Но все-таки любопытство взяло свое.
Мужики выбегают из воды и показывают мне свои прелести. И такие они счастливые, что на них смотрят, – вспомнила историю Порывай.
Поклонники оценили новое видео мамы певицы и отметили, что 75-летняя Людмила Порывай отлично выглядит.
- "Потрясающая женщина. Здоровья вам"
- "Вы просто огонь! От вас исходит заряд бодрости и позитива"
- "Какая вы клевая, красивая, позитивная"
Отметим, Людмила Порывай уже больше 30 лет живет в США, куда переехала после смерти отца Наташи Королевой в 1993 году. Там она вышла замуж за мигранта Игоря Эльперина, который переехал в Штаты более 40 лет назад. Мама певицы признается, жизнь за океаном ей очень нравится.
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