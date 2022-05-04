Крик каждой украинской матери: MamaRika выпустила душераздирающую песню "Сину"

Новая песня артистки - о самой сильной любви на свете... / Фото: Скриншот из видео

Певица MamaRika, вернувшаяся из Польши в Украину, сегодня презентует песню, которая откликается каждому украинцу. Не пропустите премьеру хита "Сину"!

Вот уже третий месяц Украина терпит российское вторжение. Никто и представить не мог, что такое испытание упадет на наши плечи. Артисты то и дело стараются подбадривать украинцев в этот непростой момент современной истории, своими хитами помогать переживать ужасную боль. И новая песня MamaRika – о материнской любви.

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Скриншот из видео

Каждая мама в Украине готова ценой своей жизни защищать своих детей. И MamaRika, презентуя новинку, говорит следующее:

Украинская женщина сейчас – это символ силы и любви во всем мире! Каждая из нас преодолела страшный и трудный путь, чтобы спасти своего ребенка. Я никогда не забуду то, как прижимала своего сына Давида к груди, когда над нашим домом пролетали ракеты. В тот момент ты готов отдать свою жизнь, лишь бы твое самое дорогое сокровище жило и больше никогда не видело войны. Именно это чувствует сейчас каждая мама Украины. Мы просто должны остановить врага и дать нашим деткам светлое, мирное будущее, чтобы больше никогда не видеть страха в их глазах!

MamaRika "Сину": смотреть онлайн видео

Вы просто обязаны услышать новинку. Не пропустите!

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