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Фагот учит сына держать оружие: время диктует новые условия

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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4 мая, 14:53
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Участник группы "ТНМК" теперь проводит время с сыном, учитывая военную ситуацию в стране
Теперь Фагот с сыном тратит досуг не на развлечения...
Теперь Фагот с сыном тратит досуг не на развлечения... / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Недавно Фагот, он же Олег Михайлюта, напоминал о себе, публикуя мотивирующее фото с Дмитрием Дикусаром, а теперь все только и говорят, что о его фото с сыном.

На своей странице в Facebook Фагот опубликовал фото с сыном Никитой, которые вызывает резонанс. Сейчас артист, сменивший музыкальный инструмент на оружие, защищает Украину от российских оккупантов. Конечно же, с семьей теперь артист видится редко, а военная обстановка не способствует тому, чтобы в качестве досуга тратить время на развлечения.

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Отныне досуг с потомками приобрел другие смыслы… к сожалению… но именно так мы построим то, что должны построить! Слава Украине!

- подписал снимки Фагот.

Фагот с сыном
Фагот с сыном / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

На фото видно, как парень перенимает опыт отца. Как же хочется верить, что эти знания ему никогда не пригодятся!

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Никита перенимает опыт отца
Никита перенимает опыт отца / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Мы продолжаем верить в ВСУ, благодарить наших смелых защитников и с нетерпением ждать скорую победу!

Напомним, ранее Фагот высказывался о Зеленском.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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