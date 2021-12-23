Изуродованной в пожаре Хлебниковой сделали операцию на лице

Марине Хлебниковой сделали пластическую операцию / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Певица Марина Хлебникова получила серьезные ожоги во время пожара в ее московской квартире – у артистки поражено 50% кожи по всему телу.

Медики были вынуждены провести Хлебниковой пластическую операцию по пересадке кожи на лице. Как стало известно, первая операция прошла довольно успешно.

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Однако. исполнительнице предстоит еще раз лечь под нож. Так как ожоги были серьезными, понадобиться как минимум еще одно хирургическое вмешательство.

Далее Хлебникову ждет долгая реабилитация и восстановление. И хотя состояние артистки стабильное, на некоторое время ей все же придется оставаться в больнице под присмотром медицинского персонала.

Что случилось с Мариной Хлебниковой?

Больше месяца назад в квартире Хлебниковой в Москве вспыхнул пожар. Исполнительницу хитов 90-х госпитализировали в больницу с многочисленными ожогами и отравлением угарным газом.

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Почти месяц певица находилась в медикаментозной коме в реанимации.

После того, как крови Марины нашли алкоголь, многие посчитали, что она могла уснуть в нетрезвом состоянии держа в руках сигарету.

Не так давно певицу перевели из реанимации в обычную палату. Сразу же после этого Хлебникова записала аудиообращение к своим поклонникам в Instagram , в котором сообщила, как чувствует себя сейчас.