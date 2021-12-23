Понівеченій в пожежі Хлєбниковій зробили операцію на обличчі

Марині Хлєбніковій зробили пластичну операцію / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Співачка Марина Хлєбнікова отримала серйозні опіки під час пожежі у її московській квартирі – у артистки уражено 50% шкіри по всьому тілу.

Медики були змушені провести Хлєбніковій пластичну операцію з пересадки шкіри на обличчі. Як стало відомо, перша операція пройшла досить вдало.

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Проте. виконавиці доведеться ще раз лягти під ніж. Оскільки опіки були серйозними, знадобиться щонайменше ще одне хірургічне втручання.

Далі на Хлєбнікову чекає тривала реабілітація та відновлення. І хоча стан артистки стабільний, на деякий час їй все ж таки доведеться залишатися в лікарні під наглядом медичного персоналу.

Що трапилося з Мариною Хлєбніковою?

Більше місяця тому у квартирі Хлєбнікової у Москві спалахнула пожежа. Виконавницю хітів 90-х госпіталізували до лікарні з численними опіками та отруєнням чадним газом.

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Майже місяць співачка перебувала у медикаментозній комі у реанімації.

Після того, як крові Марини знайшли алкоголь, багато хто вважав, що вона могла заснути в нетверезому стані, тримаючи в руках цигарку.

Нещодавно співачку перевели з реанімації до звичайної палати. Відразу ж після цього Хлєбнікова записала аудіозвернення до своїх шанувальників у Instagram, в якому повідомила, як почувається зараз .