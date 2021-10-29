MARUV в латексе почтила память дедушки песней на украинском языке: видео

Maruv выпустила новую песню / Фото: Скриншот из YouTube

"Не забуду" – именно такое название премьерного трека скандальной исполнительницы, отрывок которого она опубликовала на странице в Instagram. В коротком ролике певица поделилась историей создания своей новой музыкальной композиции:

Я написала эту песню пять лет назад, когда умер мой дедушка. К сожалению, он так и не увидел моих успехов. Это мой способ поговорить с ним и сказать, как сильно я скучаю по нему. Только сейчас я осмелилась выложить ее, – призналась MARUV.

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Она заявила, что текст песни, написанной на украинском языке, натолкнул ее на раздумья касательно потери родных:

За это время я немного переосмыслила смерть близкого человека. И знаю, что все наши близкие всегда с нами и все видят. Эта песня – благодарность за то, что они всегда рядом со мной и меня оберегают, – указала певица в подписи к видео.

Также MARUV уже выпустила видеоклип к этой песне. В новом музыкальном видео она вместе с еще двоими девушками, освещенные синим светом и на фоне белой стены, синхронно танцую в уже привычных для исполнительницы и ее танцоров темных латексных нарядах.

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