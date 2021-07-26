MARUV в латексном костюме с открытым декольте снова спровоцировала хейтеров: видео

Украинская певица MARUV показала закулисье подготовки к концерту и свое перевоплощение в эпатажную соблазнительницу

MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

В новом ролике певица MARUV, которую недавно затравили за провокационные фото с Филиппом Киркоровым, надела топ из латекса, корсет с ремнем, перчатки и колготки в сетку, эффектно позируя на селфикамеру. Так звезда готовилась к своему выступлению, для которого она также сменила свои темные локоны на парик в форме каре красно-малинового оттенка.

Видео MARUV поделилась в своем Instagram-аккаунте и получила бурную реакцию со стороны поклонников.

Одни подписчики артистки назвали певицу "фееричной" и засыпали ее комплиментами.

"Феерично"

"Это Mouline Rouge! Спектакль, костюмы, дерзость, игра, секс, свобода выбора, любовь! Просто карнавал эмоций – Maruv"

Другие же, напротив, не оценили откровенный выход звезды и даже осудили ее за это.

"Голос огонь, песни талант, фигура тоже! Зачем только самовыражаться латексом, клепками, платформами и тд"

"У нас такие на московском проспекте в Харькове стоят после 22:00. По 100 долларов"

Напомним, что MARUV давно гастролирует и живет в России. Этим летом певица планирует приехать как минимум в два города Украины с концертами.

Смотрите эксклюзивное интервью с MARUV:

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