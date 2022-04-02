Маша Ефросинина назвала сумму, собранную для Украины во время телемарафона #SaveUkraine

Во время телемарафона в Польше удалось собрать 40 млн гривен / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На днях весь мир объединился для единого телемарафона в поддержку Украины Save Ukraine. Звезды со всего мира выступили против войны и присоединились к сбору средств для украинцев.

Телеведущая Маша Ефросинина, которая вместе с Тимуром Мирошниченко и польскими коллегами вела благотворительное мероприятие, поделилась результатами марафона.

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По словам Ефросининой, за два часа эфира удалось собрать 40 миллионов гривен для помощи Украине. К телемарафону за это время присоединилось более 80 миллионов зрителей из разных уголков мира – от Канады до Австралии.

Друзья, я уверена, это только начало. Своей личной задачей сегодня я считаю не дать Европе спать спокойно ни дня – не хочу, чтобы война в Украине стала для них рутиной, пока убивают, похищают и насилуют наших людей! От Европы нам нужно оружие, военная техника и непрерывные гуманитарные грузы, – поделилась Ефросинина в Instagram.

Ранее певица Джамала спела на польской церемонии Wiktory и вручила специальную награду президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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