Маша Єфросиніна назвала суму, зібрану для України під час телемарафону #SaveUkraine

Під час телемарафону у Польщі вдалося зібрати 40 млн. гривень / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Днями весь світ об'єднався для єдиного телемарафону на підтримку України Save Ukraine . Зірки з усього світу виступили проти війни та приєдналися до збору коштів для українців.

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка разом із Тимуром Мірошниченком та польськими колегами вела благодійний захід, поділилася результатами марафону.

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За словами Єфросініної, за дві години ефіру вдалося зібрати 40 мільйонів гривень для допомоги Україні. До телемарафону за цей час приєдналося понад 80 мільйонів глядачів із різних куточків світу – від Канади до Австралії.

Друзі, я впевнена, це лише початок. Своїм особистим завданням сьогодні я вважаю не дати Європі спати спокійно жодного дня – не хочу, щоб війна в Україні стала для них рутиною, поки вбивають, викрадають і гвалтують наших людей! Від Європи нам потрібна зброя, військова техніка та безперервні гуманітарні вантажі, – поділилася Єфросиніна у Instagram.

Раніше співачка Джамала заспівала на польській церемонії Wiktory та вручила спеціальну нагороду президентові України Володимиру Зеленському.

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