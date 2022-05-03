Маша Ефросинина о российских звездах, которые не молчат о войне: Я предлагаю не романтизировать

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ежедневно Маша Ефросинина ведёт войну на информационном фронте. Телеведущая стала частой гостьей прямых эфиров и телемарафона. Недавно Ефросинина говорила об интервью Собчак, а теперь высказалась в адрес россиян, которые не поддерживают войну в Украине. Об этом Ефросинина сказала в эфире единого телемарафона.

По словам телеведущей, сейчас все больше знаменитостей в РФ выступают против геноцида украинского народа в социальных сетях, однако она призывает все же не романтизировать их образ.

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Я предлагаю не романтизировать тех , кто сейчас высказывает позицию против войны. Но такие проявления проявляются. Они несколько месяцев боялись о войне говорить, они искали куда уехать, где спрятаться. Но теперь, когда все уехали, появляются такие высказывания, и что мне нравится, они теперь категоричные, не "между капель". Они называют это войной, называют это геноцидом, – высказалась Ефросинина.

При этом Ефросинина поблагодарила за поддержку и смелость.

Несмотря на большую вовлеченность российской аудитории в социальных сетях украинки, по словам Ефросининой, сейчас она старается сконцентрировать свое внимание исключительно на помощи украинцам и обращениях в Европу, а не на призывах к россиянам одуматься.

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