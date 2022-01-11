Маша Ефросинина показала повзрослевшую дочь: как выглядит 17-летняя Нана?

Маша Ефросинина с дочерью Наной / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина, которая недавно появилась в эффектном черном платье с разрезом, показала свою повзрослевшую дочь.

Дочери телеведущей и бизнесменом Тимура Хромаева уже 17 лет. Недавно звезда опубликовала фото с семьей в своем Instagram.

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Снимок получился очень забавным – на нем Ефросинина пет из бокала, в то время, как все остальные члены семейства позируют на камеру.

"В семье пить должен кто-то одна...," – пошутила телеведущая под фото.

Фото- instagram.com/mashaefrosinina

Поклонники не могли не обратить внимание на то, как сейчас выглядит 17-летняя Нана. Девушка ничуть не уступает своей звездной маме в красоте.

Многие из фанатов были удивлены, что телеведущая опубликовала фото с дочкой, ведь Нана не любит появляться на публике и Ефросинина не афиширует подробности ее жизни.

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Где сейчас живет дочка Ефросининой?

Нана год провела в Канаде, где девочка училась. Однако, как поделилась Ефросинина, сейчас ее дочь вернулась в Украину и принимает решение насчет дальнейшего обучения.

По словам звездной мамы, они с Наной рассматривают несколько учебных заведений в разных уголках Европы, от Лондона до Австрии. Поэтому семья Ефросининой готовится к тратам на учебу дочери.

Напомним, что недавно сестра Ефросининой и экс-невестка Ющенко отметила день рождения в Москве.