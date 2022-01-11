Як виросла! На кого зараз схожа 17-річна дочка Маші Єфросініної? Рідкісне фото

Маша Єфросиніна з дочкою Наною / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросініна, яка нещодавно з'явилася в ефектній чорній сукні з розрізом , показала свою дочку, що подорослішала.

Дочці телеведучої та бізнесменом Тимура Хромаєва вже 17 років. Нещодавно зірка опублікувала фото із сім'єю у своєму Instagram.

Реклама

Знімок вийшов дуже кумедним – на ньому Єфросініна пет з келиха, у той час, як решта членів сімейства позують на камеру.

"У сім'ї пити має хтось одна..." – пожартувала телеведуча під фото.

Фото- instagram.com/mashaefrosinina

Шанувальники не могли не звернути увагу на те, як зараз виглядає 17-річна Нана. Дівчина анітрохи не поступається своїй зірковій мамі у красі. І хоча думка фанатів щодо того, на кого більше схожа Нана розділилися, одна стала очевидною – дівчина виросла справжньою красунею.

"Дочка копія ти"

"На цьому фото дуже схожа на тата"

"Нана дозволила себе виставити?"

"Яка у Вас гарна дочка!"

Фото- instagram.com/mashaefrosinina

Багато хто з фанатів був здивований, що телеведуча опублікувала фото з донькою, адже Нана не любить з'являтися на публіці і Єфросініна не афішує подробиці її життя.

Реклама

Де зараз живе донька Єфросініної?

Нана рік провела у Канаді, де дівчинка навчалася. Проте, як поділилася Єфросініна, зараз її дочка повернулася до України і ухвалює рішення щодо подальшого навчання.

За словами зіркової мами, вони з Наною розглядають кілька навчальних закладів у різних куточках Європи, від Лондона до Австрії. Тому сім'я Єфросініної готується до витрат на навчання доньки.

Нагадаємо, що нещодавно сестра Єфросініної та екс-невістка Ющенко відзначила день народження у Москві .