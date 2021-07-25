Леша Дурнев сделал футболку с фразой, которой обидел Машу Ефросинину (фото)

Известный ведущий и видеоблогер назвал Марию "суперзвездой из прошлого", что обидело Ефросинину, которая высказалась об этом в Instagram. Через некоторое время Дурнев выпустил мерч на эту тему

Дурнев после скандала с Ефросининой выпустил футболки "Суперзвезда из прошлого" / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/aleksey_durnev

Несколько недель назад Маша Ефросинина выложила у себя в сторис скриншот, где блогер и ведущий Леша Дурнев назвал ее "суперзвездой из прошлого". Ведущая обиделась на коллегу из-за этой фразы и публично, опять же в Instagram, высказалась по этому поводу.

В новом видео у себя в YouTube-канале Алексей высказался об этой ситуации, которую сразу же подхватили СМИ. Он отметил, что не хотел обидеть Ефросинину и вообще ничего плохого не сказал.

Подробнее об этом смотрите в видео:

Позднее Дурнев опубликовал в Instastories себя в футболке с той самой надписью "Суперзвезда из прошлого". У Алексея есть свой магазин мерча, где, вероятно, скоро появятся вещи с этой надписью. Интересно, купит ли себе такую футболку Мария?

Алексей Дурнев выпустил футболку после ссоры с Машей Ефросининой / Фото: instagram.com/stories/aleksey_durnev

Напомним, что Ефросинина была удивлена словам Дурнева и заявила, что они договаривались про интервью, которое планировали выпустить уже осенью.

И тут как раз, Леша, когда вы присылаете нам голосовое (сообщение – Ред.), что вы согласны на интервью, мы обсуждаем, что вы дадите нам его в вашей новой студии и мы ждем осени, вы выкладываете такой ответ, в котором обижаете меня…Это обидно, неприятно, не по-мужски, не по-пацански, – ответила Маша.

Ведущая Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Сам Алексей в своем выпуске "Дурнев смотрит сторис" сказал, что передумал давать интервью Маше.

Никаких договоренностей. Я просто сказал, что да, окей, мы дадим интервью, когда будем готовы, это будет, наверное, осенью, – рассказал блогер.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина впервые снялась в нижнем белье и призналась, что победила комплексы.

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