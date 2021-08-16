Маша Ефросинина в нижнем белье соблазнила шикарным прессом (фото)

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина, которая снялась без одежды и пожаловалась на проблемы из-за белья, вновь продемонстрировала свою фигуру в откровенном наряде. Знаменитость позировала в красивом нижнем белье украинского бренда, эффектно распустив волосы. Кадрами Маша поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Под фото телеведущая оставила загадочную подпись.

Понедельник может быть разным..., – написала Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина позировала в нижнем белье / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Одним из первых фото прокомментировал коллега телеведущей, Владимир Дантес, оставив эмодзи с огоньками. Поклонники тоже были в восторге от фото.

"Шикарное тело"

"Какая Вы красивая, женщина"

"Фигура, просто Супер! Красотка!"

"Какой секс"

"Это я, если бы перестала наконец есть сладости"

Напомним, что лишь недавно Маша Ефросинина впервые снялась в нижнем белье и показала результат в соцсети. Звезда призналась, что победила комплексы, которые преследовали ее с детства.

В 12 лет, когда у меня выросла грудь, я сказала маме, что в школу больше не пойду – всех девочек, кто носит бюстгальтеры, мальчишки обзывают коровами с дойками… В 15 лет во время урока танцев учитель кричал на всех нас, что мы жирные… В 19 лет во время секса парень сказал мне, что никогда до этого не спал с толстушкой... Дальше вы всё более или менее знаете: про лишний вес, про пересуды, про похудение и про то, как я не люблю эту тему… Мой стиль в одежде называли монашеским, – рассказала тогда Маша Ефросинина.

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