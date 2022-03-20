Маша Ефросинина во Львове помогает вынужденным переселенцам: людей уже больше 6 миллионов

Маша Ефросинина во Львове помогает пострадавшим из-за войны украинцам / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

По словам Марии, сейчас более 6,2 млн. временно перемещенных украинцев находятся на данный момент в западном регионе страны. Всем им помогают благотворительные организации, волонтеры и сама Ефросинина, которая попала в список "врагов" россии.

В сторис ведущая рассказала, что ее сын очень переживает из-за происходящего, а сама Маша волнуется за ребенка. Она также отметила, как много матерей с совсем маленькими детьми приехали из горячих точек во Львов.

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В одном только Львове уже создано более 400 приютов. Всюду их кормят и передают все вещи первой необходимости, – рассказывает телезвезда.

Ефросинина передала ряд самых необходимых вещей, которые можно пожертвовать для пострадавших украинцев. В частности, это: термоодеяла, спальные мешки, кариматы, матрасы, средства личной гигиены, антисептики, спирт, многоразовые и одноразовые маски, нижнее белье, полотенца из микрофибры, многоразовые наборы посуды.

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Напомним, что ранее Маша Ефросинина назвала россиян слепыми трусами и рабами после бомбардировки роддома в Мариуполе.

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