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Ефросинина, Комаров, Кличко и Макаревич: знаменитости, которые стали "врагами" России из-за поддержки Украины

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19 марта, 13:09
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Украинские и российские знаменитости, не поддерживающие кровавый режим Путина, тут же стали "предателями" и "врагами народа" для России
Украинские звезды стали "врагами" россии
Украинские звезды стали "врагами" россии / Фото: Instagram

Ежедневно противники войны в Украине попадают в новые и новые списки так называемых "врагов русского народа". Ставших на сторону Украины певцов, Пугачеву, Барских Каменских и многих других исполнителей уже внесли в "черный список" одного из музыкальных телеканалов в РФ.

В очередной перечень "неугодных" попал телеведущий Дмитрий Комаров. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Принимаю поздравления! Почётное звание "Враг России" от Комитета защиты национальных интересов. Значит, я живу честно и мне не стыдно смотреть людям в глаза. Да и компашка нас, "врагов и предателей РФ", интересная собралась, – написал в публикации Комаров.

Также путешественник заявил, что теперь даже Северная Корее кажется ему более продвинутым государством, чем Россия.

Кроме журналиста в список попала и его коллега Маша Ефросинина. Она также добавила пост в своем Instagram, где рассказала, что тоже теперь считается "врагом" России.

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Вместе с Комаровым и Ефросининой в этот список также попали: боксер Владимир Кличко, российский журналист Юрий Дудь, писатель Борис Акунин, музыкант Андрей Макаревич, актер Данила Козловский, певец Борис Гребенщиков, оппозиционер Алексей Навальный и многие другие.

Ранее певица Надя Дороеефва поделилась своей реакцией на то, что тоже оказалась среди запрещенных в России артистов.

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Мы же верим, что никакие "запреты" от российских властей не способны сломить украинский народ! Все буде Україна!

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Старший сержант Васич Сергей... Воин-танкист мужественно оборонял позиции в Киевской области. Уничтожил несколько единиц вражеской техники и большое количество живой силы врага. Герой Украины. Посмертно.

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Полковник медицинской службы Хорошун Эдуард Николаевич. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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Олег Собчук Олег Собчук
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