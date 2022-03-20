Маша Єфросиніна у Львові допомагає вимушеним переселенцям: людей уже понад 6 мільйонів

Маша Єфросиніна у Львові допомагає потерпілим через війну українцям / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

За словами Марії, зараз понад 6,2 млн. тимчасово переміщених українців перебувають у західному регіоні країни. Усім їм допомагають благодійні організації, волонтери та сама Єфросиніна, яка потрапила до списку "ворогів" росії.

В сторіс ведуча розповіла, що її син дуже переживає через те, що відбувається, а сама Маша хвилюється за дитину. Вона також зазначила, як багато матерів із зовсім маленькими дітьми приїхали із гарячих точок до Львова.

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В одному тільки Львові вже створено понад 400 прихистків. Всюди іх годують та надають всі речі першої необхідності, – розповідає телезірка.

Єфросиніна передала низку найнеобхідніших речей, які можна пожертвувати для потерпілих українців. Зокрема, це: термоковдри, спальні мішки, каримати, матраци, засоби особистої гігієни, антисептики, спирт, багаторазові та одноразові маски, спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду.

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Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна назвала росіян сліпими боягузами та рабами після бомбардування пологового будинку у Маріуполі.

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