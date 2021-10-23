Массаж ног и новый поцелуй: коротко о шестом выпуске шоу Холостяка-2

Что было в шестом выпуске шоу "Холостячка-2" - все подробности / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скриншот
Предлагаем узнать интересные подробности нового эпизода – в этом выпуске сразу трое мужчин покинули шоу.
Не забудьте, что 23 октября на телеканале "Украина" состоится премьера второго сезона грандиозного шоу "Маска"!
Романтика, камеры и Злата
В этом выпуске Злата Огневич пригласила мужчин для съемок видео, которое потом она будет использовать как фон на своих концертах. Принять участие в съемочном процессе посчастливилось Винченцо Дулепе и Андрею Хвирткевичу.
В тот момент Злате показалось, что Винченцо скорее играет на камеру...
...а вот Андрей вел себя довольно искренне и, по мнению Холостячки, он не притворялся.
Atlas Weekend
Напоминаем, что съемки шоу проходили летом, и всем событиям на экране – уже пара месяцев. Даже во время проекта Злата не могла себе позволить пропускать важные рабочие моменты. Холостячка решила совместить шоу с работой, пригласив мужчина к ней на выступление на музыкальном фестивале Atlas Weekend.
На концерт со Златой отправились Влад Ясько, Олег Плахотнюк и Максим Тарапата. Всем они, стоя под дождем, поддерживали Огневич, которая выступала на сцене.
После концерта Злате подарили множество цветов – огромные букеты девушка не смогла бы довезти домой одна. Она попросила Макса Тарапату поехать к ней домой и помочь ей занести все цветы в квартиру.
Дома у Златы пара смогла пообщаться в спокойной атмосфере, Макс сделал Злате массаж стоп.
А позже – пара поцеловалась. Это третий поцелуй Златы на проекте – ранее она уже целовалась с Дмитрием Шевченко и Андрее Задворным.
Флай-йога и Свечкоренко
Злата очень любит заниматься стречингом и йогой, и поэтому решила провести свидание, пригласив на занятия одного из участников – Романа Свечкоренко.
Кроме этого, Злата и Роман сходили в спа-салон, где мужчина решил сам сделать Холостячке массаж.
Позже пара провела время за ужином.
Детектор лжи
Неожиданный поворот ждал Андрея Задворного, Влада Ясько и Романа Свечкоренко – им пришлось проходить тест на полиграфе. Мужчинам задавали как обычные, так и каверзные вопросы, а они должны были отвечать – желательно, правду :)
Влад Ясько постоянно уходил от ответов, Андрей прошел допрос довольно успешно, а вот Роман вроде бы и отвечал правдиво, но ему пришлось объяснить Злате несколько моментов.
Во-первых, зачем он писал Ксении Мишиной и просился на первый сезон "Холостячки", а во-вторых – почему он до сих пор женат?
По поводу сообщения Ксении – Роман заявил, что все это была якобы шутка. Но Злату больше смутило то, что мужчина не сразу рассказал, что официально он еще состоит в браке, хоть и находится в процессе развода.
Роман всячески пытался оправдаться, но Злате не понравилось его поведение. Покинул ли проект Роман? И кто еще из участников уехал домой? Читайте в нашем материале!
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