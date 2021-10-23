Масаж ніг і новий поцілунок: коротко про шостий випуск шоу Холостяка-2

Що сталося у шостому випуску шоу "Холостячка-2" - всі подробиці / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скриншот
Пропонуємо дізнатися цікаві подробиці нового епізоду – в цьому випуску відразу троє чоловіків залишили шоу.
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Романтика, камери і Злата
У цьому випуску Злата Огневич запросила чоловіків для зйомок відео, яке потім вона буде використовувати як фон на своїх концертах. Взяти участь у знімальному процесі пощастило Вінченцо Дулепі і Андрію Хвірткевічу.
В той момент Златі здалося, що Вінченцо швидше грає на камеру ...
... а ось Андрій поводився досить щиро і, на думку Холостячки, він не прикидався.
Atlas Weekend
Нагадуємо, що зйомки шоу проходили влітку, і всім подіям на екрані – вже кілька місяців. Навіть під час проєкту Злата не могла собі дозволити пропускати важливі робочі моменти. Холостячка вирішила поєднати шоу з роботою, запросивши чоловік до неї на виступ на музичному фестивалі Atlas Weekend.
На концерт зі Златою вирушили Влад Ясько, Олег Плахотнюк і Максим Тарапата. Всім вони, стоячи під дощем, підтримували Огнєвіч, яка виступала на сцені.
Після концерту Златі подарували безліч квітів – величезні букети дівчина не змогла б довезти додому одна. Вона попросила Макса Тарапату поїхати до неї додому і допомогти їй занести всі квіти у квартиру.
Вдома у Злати пара змогла поспілкуватися в спокійній атмосфері, Макс зробив Златі масаж стоп.
А пізніше – пара поцілувалася. Це третій поцілунок Злати на проєкті – раніше вона вже цілувалася з Дмитром Шевченком і Андрієм Задворним.
Флай-йога і Свечкоренко
Злата дуже любить займатися стречингом і йогою, і тому вирішила провести побачення, запросивши на заняття одного з учасників – Романа Свечкоренка.
Крім цього, Злата і Роман сходили в спа-салон, де чоловік вирішив сам зробити Холостячці масаж.
Пізніше пара провела час за вечерею.
Детектор брехні
Несподіваний поворот чекав Андрія Задворного, Влада Ясько і Романа Свечкоренка – їм довелося проходити тест на поліграфі. Чоловікам ставили як звичайні, так і каверзні запитання, а вони повинні були відповідати – бажано, правду :)
Влад Ясько постійно уникав відповідей, Андрій пройшов допит досить успішно, а ось Роман начебто і відповідав правдиво, але йому довелося пояснити Златі кілька моментів.
По перше, навіщо він писав Ксенії Мішиній і просився на перший сезон "Холостячки", а по-друге – чому він досі одружений?
З приводу повідомлення Ксенії – Роман заявив, що все це був нібито жарт. Але Злату більше збентежило те, що чоловік не відразу розповів, що офіційно він ще перебуває у шлюбі, хоч і знаходиться в процесі розлучення.
Роман всіляко намагався виправдатися, але Златі не сподобалася його поведінка. Чи залишв проєкт Роман? І хто ще з учасників поїхав додому? Читайте в нашому матеріалі!
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