Олег Сенцов не хотел давать фамилию дочке и намекал на аборт: бывшая режиссера дала новое интервью

Юлия Бабич заявляет, что Олег Сенцов не принимает участия в воспитании дочери / Фото: facebook.com/my.life.is.full.of.colors, facebook.com/oleg.sentsov

39-летняя Юлия Бабич, которая ранее сказала, что режиссер Олег Сенцов видел свою дочь лишь несколько раз после ее рождения, сделала новое заявление. По словам Юлии, Олег Сенцов якобы не хотел давать свою фамилию новорожденной Эмме и вообще последний раз видел ее еще в июне.

Об этом бывшая возлюбленная Сенцова рассказала в интервью ТСН. Юлия Бабич сказала, что первой писала Олегу Сенцову, предлагая ему встретиться с ребенком. Когда у Эммы были проблемы со здоровьем, мать обратилась к режиссеру за помощью.

Я написала, в Киеве ли ты, что нам нужна помощь. Он ответил, что он не в Киеве, то есть он не спросил, что с ребенком, что случилось, – заявила Юлия Бабич.

Также по словам Юлии, Олег Сенцов не сразу согласился, чтобы новорожденная девочка имела его фамилию.

Он мне сказал: "Ты же понимаешь, я ей свою фамилию не дам". И его аргумент: "Тебе что, не нравится твоя фамилия?" Ну, и лишь то, что его не поймут люди, в принципе, помогло, – рассказала Юлия Бабич.

Дочь Олега Сенцова с мамой, Юлией Бабич / Фото: facebook.com/my.life.is.full.of.colors

По словам Юлии, они с Олегом Сенцовым встречались с января по март 2020 года. Брак не заключали. Уже после расставания Юлия узнала, что ждет ребенка и просила у Олега деньги на ведение беременности, но он отказал. Девушка отметила, что режиссер якобы не хотел ребенка.

Были намеки на аборт. Они все были манипуляционные. Я же должна понимать, что с этим ребенком Олег Сенцов никогда не будет счастливым, – сказала она.

При этом, по словам матери, режиссер платит алименты регулярно.

В начале этого года Олег Сенцов в третий раз стал отцом. Подробности – в сюжете:

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