Фильм Сенцова "Носорог" о бурных 90-х в Украине увидят в Венеции. Первый трейлер впечатляет (видео)

На Венецианском кинофестивале в этом году представлены три украинских фильма. Один из них – криминальная драма "Носорог" режиссера Олега Сенцова, который начал работу над картиной еще девять лет назад

Кадры из фильма "Носорог" Олега Сенцова / Фото: Скриншот из YouTube

Украинский режиссер Олег Сенцов презентовал трейлер своего нового фильма "Носорог", съемки которого начались еще осенью прошлого года. В картине разворачивается история бывшего преступника по прозвищу Носорог, который вспоминает свою жизнь с самого детства. Сюжет основан на реальных событиях 90-х в Украине, а мировая премьера состоится 10 сентября в рамках секции "Горизонты" 78-го Венецианского кинофестиваля. Что известно о фильме и почему он может тронуть зарубежных зрителей – рассказываем.

Первый украинский фильм о 90-х

По словам режиссера Олега Сенцова, в украинском кино еще не снимали фильмы об этом периоде. И хотя кинолент о преступной среде и бандитах немало, больше всего его интересует человек: его поступки, чувства и решения.

Реклама

"Носорог" рассказывает о молодом парне, который попадает в криминальный мир. Герою предстоит столкнуться с драками, убийствами, потерей семьи и другими событиями, которые приводят его совершенно не туда, куда он ожидал. Несмотря на то, что жестокость была нормой в 90-х, оставалась и надежда, поэтому герой осознает свои ошибки прошлого и пытается их исправить.

Главные роли сыграли: Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев и Алина Зевакова.

Кадр из фильма "Носорог" / Фото: Скриншот из YouTube

Режиссер о картине

Реклама

По словам Олега Сенцова, эпоха 90-х – изменила всех.

Это эпоха, которая нас всех изменила – переход от Советского Союза к нашим современным дням, но все те вызовы до сих пор остаются актуальными для нашего общества. В украинском кино еще не снимали фильмы об этих временах, поэтому я считаю, что важно поговорить об этом, заглянуть в самих себя. О бандитах мы видели много фильмов, но меня интересует прежде всего человек: что он чувствует, почему действует именно так, может ли такой человек измениться... Ведь нет плохих людей, есть люди, которые совершают плохие поступки, – сказал режиссер и автор сценария Олег Сенцов.

Олег Сенцов / Фото: пресс-служба

"Носорог" создавался девять лет

О фильме заговорили еще в 2012 году, когда проект и победил в конкурсном отборе кинопроектов Государственного агентства Украины. Подготовки к съемкам начались уже в 2013 году, но снять фильм тогда было не суждено: в 2014 году режиссера незаконно арестовали и удерживали в РФ. Работа над фильмом была приостановлена вплоть до 2019 года.

Реклама

Теперь "Носорог" не просто дошел до большого экрана – премьера киноленты состоится в конкурсной секции Венецианского кинофестиваля – "Горизонты". Венецианский МКФ считается одним из самых значимых кинофестивалей мира, и также выступает своего рода плацдармом для фильмов перед "Оскаром".

Фильм создавался в копродукции Украины, Германии и Польши.

Смотрите трейлер фильма "Носорог":

Узнайте другие новости по теме: