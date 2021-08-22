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Одесса – это Украина: Олег Сенцов отреагировал на оговорку Терри Гиллиама

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
22 августа, 13:13
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Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов написал на своей странице в Facebook: "Терри, Одесса – это Украина!". Примечательно, что Сенцов лично знаком с Гиллиамом
Олег Сенцов объяснил Терри Гиллиаму, что Одесса - это Украина
Олег Сенцов объяснил Терри Гиллиаму, что Одесса - это Украина / Фото: Скриншот из видео, facebook.com/oleg.sentsov

Сегодня в Сети все обсуждают, что известный кинорежиссер Терри Гиллиам назвал Украину Россией. Прямо со сцены церемонии закрытия Одесского международного кинофестиваля британец сказал "Спасибо, Одесса, спасибо, Россия".

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Терри Гиллиам назвал Украину Россией Видео: facebook.com/odesaiff

Эта новость вызвала настоящий резонанс в соцсетях. Отреагировал на скандал и бывший политзаключенный Кремля, писатель и режиссер Олег Сенцов.

В своем Facebook-профиле он коротко написал:

Терри, Одесса – это Украина!

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Примечательно, что Олег Сенцов лично знаком с Терри Гиллиамом. Ранее он публиковал в соцсети фото с голливудской знаменитостью, которые будто иллюстрируют казус, случившийся вчера на фестивале.

Ранее Олег Сенцов заявил, что его проект семейной драмы "Кай" не допустили к питчингу Госкино из-за его гражданской позиции и политических взглядов.

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Теперь, по словам режиссера, он не может снимать кино в Украине.

"Все, что я хотел, – это честно снимать кино, но я больше не могу это делать. По крайней мере, в Украине и, по крайней мере, при этой власти", – подчеркнул Сенцов.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

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