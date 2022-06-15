Мать "голубки мира" Тодоренко публично обратилась к дочери: Одесская семья ждет тебя

Мать Регины Тодоренко поздравила ее с днем рождения / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Одесситка Регина Тодоренко молчит о войне, которую РФ развязала в Украине. Пока в нашей стране гибнут люди и разрушается вся инфраструктура, Тодоренко обсуждает с фанатами наряды и предстоящие роды.

Недавно Регина выпустила песню с довольно двусмысленным текстом, где якобы прощается с родными: "Не жди меня, мам, сегодня не вернусь домой" и "Не звони мне, пап, дочь твоя стала другой".

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Но, кажется, семья поддерживает молчаливую позицию ведущей. Мама Регины, Ирина Тодоренко, поздравила дочь в Instagram и написала, что семья ждет ее в Одессе.

С Днем рождения, наша любимая ласточка, наша уникальная дочура! Будь нам здорова, удачлива, счастлива и любима! Пусть окружают тебя достойные люди, новых интересных идей и творческих проектов! Пусть каждый день твоего нового года приносит гармонию в душе и позитивные эмоции! Наша Одесская семья любит, ждет и всегда гордится тобой! Ты наш самый светлый лучик света!

Скриншот: Instagram

Напомним, что родные и некоторые друзья Тодоренко с начала войны находились в Одессе, о чем она сама рассказывала в своем Instagram. Но телеведущая так и не осмелилась осудить путинистов за нападение на свою Родину.