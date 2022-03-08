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Одесситка Тодоренко молится о своей семье, но нападение России на Украину не называет войной

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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8 марта, 11:54
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Семья телеведущей Регины Тодоренко находится в Одессе
Регина Тодоренко до сих пор не говорит, что в Украине война
Регина Тодоренко до сих пор не говорит, что в Украине война / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Одесситка Регина Тодоренко уже много лет работает и живет в России. Ранее телеведущая призывала не читать новости и думать только о хорошем. Чуть позже Тодоренко все-таки опубликовала в Instagram пост, рассказав, что в дом ее родителей пришла беда.

Телеведущая рассказала о взрывах, что дети прячутся в бомбоубежищах, а ее подруги попадают под обстрелы. Она добавила несколько фото, но что это война и что это Россия напала на Украину – не стала говорить.

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У себя в Stories Регина показала, что пришла в церковь заказать молитву за близких. По словам Тодоренко, не все из родных сейчас желают ей добра, но она все равно будет молиться.

Скриншот: Instagram
Cкриншот: Instagram

Пока Регина Тодоренко пытается сохранить свою карьеру в России, другие российские артисты не бояться в открытую говорить о войне в Украине. Россияне критикуют Максима Галкина и, по слухам, концерты юмориста стали отменять.

Ранее мы рассказывали, какие украинские и российские знаменитости попали в черный список музыкального канала в России из-за поддержки Украины.

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Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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