Одесситка Тодоренко молится о своей семье, но нападение России на Украину не называет войной

Одесситка Регина Тодоренко уже много лет работает и живет в России. Ранее телеведущая призывала не читать новости и думать только о хорошем. Чуть позже Тодоренко все-таки опубликовала в Instagram пост, рассказав, что в дом ее родителей пришла беда.
Телеведущая рассказала о взрывах, что дети прячутся в бомбоубежищах, а ее подруги попадают под обстрелы. Она добавила несколько фото, но что это война и что это Россия напала на Украину – не стала говорить.
У себя в Stories Регина показала, что пришла в церковь заказать молитву за близких. По словам Тодоренко, не все из родных сейчас желают ей добра, но она все равно будет молиться.
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Пока Регина Тодоренко пытается сохранить свою карьеру в России, другие российские артисты не бояться в открытую говорить о войне в Украине. Россияне критикуют Максима Галкина и, по слухам, концерты юмориста стали отменять.
Ранее мы рассказывали, какие украинские и российские знаменитости попали в черный список музыкального канала в России из-за поддержки Украины.
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