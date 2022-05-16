Меган Фокс изуродовала дорогой комбинезон ради секса с женихом и рассказала об этом всему миру

Меган Фокс поделилась фактом из своей интимной жизни, который смутил ее фанатов / Фото: instagram.com/meganfox
Меган Фокс и Колсона Бэйкера (Machine Gun Kelly) называют одной из самых странных парочек Голливуда. Недавно они заявили, что пьют кровь друг друга, а теперь Меган поделилась подробностями их с Колсоном интимной жизни.
Вчера Machine Gun Kelly выступил на одной из самых популярнх музыкальных премий – Billboard Music Award. Конечно же, Меган сопровождала его на мероприятии. Одним из ее нарядов был синий кимбинезон. Фокс и Бэйкер устроили фотосессию – на кадрах актриса позировала именно в наряде, о котором идет речь.
Снимки Меган опубликовала в Instagram и добавила скриншот ее переписки со стилистом, которая создавала образ.
Дорогой ли этот голубой наряд, потому что мы только что вырезали дыру в районе промежности, чтобы заняться сексом, – поинтересовалась у стилиста Меган.
В ответ на это сообщение стилист ответил, добавив веселые эмодзи:
Ненавижу тебя :) Я зашью его.
Как пишет Daily Mail, стилист, который работает с Меган, подбирает наряды таким знаменитостям, как Хейли Бибер и Сиаре – отсюда можно предположить, что наряд был отнюдь не дешевый.
В комментариях к посту многие поклонники Меган Фокс были шокированы такой откровенностью и поинтересовались у актрисы, зачем она поделилась этой информацией:
- "Испанский стыд. Мы уже все поняли, ты постоянно занимаешься сексом, но не стоит делать этому рекламу"
- "Нам не нужно было знать, что ты и Machine Gun Kelly делали в этом наряде"
- "Меган, у тебя трое детей, почему ты делаешь пост про то, как вырезала дыру на месте промежности?"
- "Отвратительно"
- "Люблю тебя, но нам не стоило об этом знать"
- "Некоторые вещи не предназначены для публикации, Меган"
Фокс никак не ответила своим подписчикам, которых у нее, к слову, более 20 миллонов.
Ранее фаны Меган и Колсона предположили, что пара рассталась – все из-за одного момента, который попал на видео.