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Меган Фокс с женихом пьют кровь друг друга в целях ритуала

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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27 апреля, 17:18
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Действительно, от этой экстравагантной парочки можно ожидать чего угодно!
Меган Фокс поделилась новыми подробностями личной жизни
Меган Фокс поделилась новыми подробностями личной жизни / Фото: instagram.com/meganfox

Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly регулярно подтверждают тот факт, что они самая эпатажная пара Голливуда. Их появление на светских мероприятиях всегда провоцирует настоящий фурор!

В этом году Меган Фокс объявила, что ее 32-летний любимый, настоящее имя которого Колсон Бейкер, наконец-то сделал ей предложение. Также она сделала шокирующее заявление о том, что они с женихом после помолвки "выпили кровь друг друга", чтобы отметить торжественное событие. Конечно, все были уверены, что это своеобразная метафора влюбленных. Но не так-то и было.

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В интервью для Glamour Меган Фокс призналась, что они действительно пили кровь друг друга.

Звезда объяснила, что речь шла только о несколько капель крови, которые были выпиты в ритуальных целях. Меган говорит, что разбирается в таких вопросах, поскольку увлекается эзотерикой, астрологией, практикует медитацию и проводит различные ритуалы в полнолуние и новолуние.

Люди представляют нас с кубками, будто мы, как в "Игре престолов", пьем кровь друг друга. Но это было всего несколько капель. Но да, мы иногда потребляем кровь друг друга, только в ритуальных целях. Вы не подумайте, что мы какие-то сумасшедшие и пьем бокалами, — объяснила Фокс.

Также актриса поделилась, что ее жених иногда бывает очень эмоциональным и в порыве чувств буквально "готов разрезать себе грудь битым стеклом и сказать:" "Возьми мою душу".

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Отметим, ради рэпера Меган Фокс рассталась с Брайаном Остином Грином. У экс-супругов есть трое детей.

Machine Gun Kelly и Меган познакомились на съемках фильма "Север на злаковом поле". Они всегда вместе посещают светские мероприятия и находятся в центре внимания.

Напомним, недавно Меган Фокс спровоцировала слухи о расставании с Machine Gun Kelly, отвернувшись от его поцелуя.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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