Меган Маркл планирует сдвинуть Джо Байдена с президентского кресла

Меган Маркл планирует всерьез заняться политикой / Фото: Коллаж: Сегодня

Меган Маркл и принц Гарри живут уже два года в США. В 2020 году они отказались от королевских обязанностей и перебрались жить в Калифорнию. Интересно, что после своего визита в Великобританию по случаю 70-летия правления Елизаветы II герцоги Сассекские могут потерять последние королевские титулы. Однако скандальные супруги не падают духом. Гарри занят написанием мемуаров и сотрудничеством с Netflix. А вот Меган, очевидно, решила пойти в политику!

Как пишет New York Post, скорее всего, в ноябре 2022 года Меган Маркл начнет свою первую предвыборную кампанию.

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А все началось с решения Верховного суда США об отмене постановления "Роу против Уейда", которое защищало право на аборт во всех штатах. Сейчас 13 из них запретили женщинам прерывать свою беременность.

Так, во время разговора с американской фем-иконой Глорией Стайнем Меган обмолвилась о своих политических амбициях. Активистка и герцогиня вместе работают над планом по ратификации Поправки о правах мужчин и женщин. И уже осенью Маркл планирует отстаивать право женщин на аборт. Она будет лоббировать свои политические интересы на выборах в Палату представителей США.

Герцогиня и фем-активистка / Фото: Pinterest

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Мы с Гарри в последнее время только обсуждали эту тему. Мы хотим направить всеобщий страх в действие. Мы можем начать уже в ноябре этого года с промежуточных выборов. Мы должны голосовать каждый раз. Я обязательно возьмусь за это дело. Не только потому, что это нужно нам как женщинам, это нужно нам как людям, – сказала Меган.

Более того, жена Гарри отметила, что запрет абортов является дискриминацией в отношении темнокожих женщин.

Маркл также предположила, что этот запрет может стать только началом целой серии случаев ограничения гражданских прав.

Отметим, что выборы в Палату представителей США пройдут 8 ноября 2022 года, в середине срока полномочий президента Байдена. Будут проведены выборы представителей всех 435 округов конгресса в каждом из 50 штатов. К слову, сестра Байдена Валери уверена, что у Меган Маркл вполне есть шансы на президентское кресло в 2028 году от партии демократов.

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Напомним, на днях Меган Маркл и принца Гарри заметили в гостях у Опры Уинфри.