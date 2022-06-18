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Это конец? Меган Маркл и принц Гарри рискуют потерять последние королевские титулы

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 июня, 08:40
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Королевский эксперт считает, что родственники Елизаветы II хотят наказать Меган и Гарри за прохладное отношение к обязанностям
Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских / Фото: Getty Images

В начале июня Меган Маркл и принц Гарри впервые за два года приехали в Великобританию после отказа от королевских обязанностей. Вместе с детьми герцоги Сассекские прибыли из США, чтобы отпраздновать 70-летие правления Ее Величества. Казалось бы, что в королевской семье наконец-то налаживаются отношения – Меган и Гарри примирились с членами семьи. Но не так случилось, как думалось.

Многие эксперты стали отмечать, что члены королевской семьи холодно встретили Меган и Гарри . Из-за чего принц даже рассердился на родственников и еще до окончания торжеств вместе с семьей вылетел в Штаты.

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Королевский эксперт Нил Шон считает, что своим поведением на юбилее Елизаветы II герцоги Сассекские показали – они не хотят участвовать в жизни королевской семьи. А их отъезд в США демонстрирует то, что они и вовсе предпочитают держаться подальше от родственников, сообщает Express.UК .

Отметим, что после "отречения" принцу Гарри и Меган Маркл с горем пополам удалось сохранить титул герцогов Сассекских. Впрочем, скоро и этого у супругов может не быть.

Примирение в королевской семье не состоялось
Примирение в королевской семье не состоялось / Фото: Getty Images

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Нил Шон предположил, что скоро с герцогами проведут серьезный разговор о том, почему они хотят сохранить эти королевские титулы.

Они сбежали, не имея связи с семьей с обеих сторон. Картина в общем складывается глупая: два бывших члена королевской семьи на другом конце света используют титулы герцога и герцогини Сассекских. Хотя очевидно, что напоминая о королевской жизни остаются тем, что ранит их больше всего, – заявил эксперт.

Напомним, что в 2020 году принц Гарри и Меган Макрл отказались от королевских обязанностей и перебрались жить в Калифорнию. Отметим, что они больше не могут использовать титул – Ваше королевское Высочество, а также пользоваться всеми военными назначениями и титулами. Кроме того, супруги больше не получают финансирования на выполнение королевских обязанностей.

Теперь парочка пытается самостоятельно зарабатывать и снимать документалку с командой Netflix.

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Напомним, по окончании юбилея Елизаветы ІІ принц Гарри и Меган Маркл решили показать публике первый портрет подросшей дочери Лилибет.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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