Очередные признания? Меган Маркл и принца Гарри заметили в гостях у Опры Уинфри

После скандального интервью, звездная парочка на время прервала медийную активность с телеведущей. Тогда их слова про королевскую семью шокировали весь мир

Герцоги Сассекские дорожат дружбой с Опрой Уинфри / Фото: Коллаж: Сегодня

В Великобритании продолжают праздновать 70-летие правления на троне Елизаветы II. Меган Маркл и принц Гарри впервые за два года приехали к семье, чтобы лично поздравить любимую бабушку. Видимо, королевская семья забыла про обиды после ошеломляющего интервью скандальной парочки американской телеведущей Опре Уинфри. В котором чего только Меган и Гарри не наговорили. Обвинив, например, родственников в расизме. Позже команда телеведущей удалила видео со всех ресурсов.

Фрагмент скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл, 2021. Скриншот YouTube

Прощупав почву в Великобритании, герцоги Сассекские вернулись в Лос-Анджелес. И поехали в гости к… Опре Уинфри. Автомобильный кортеж знаменитостей сняли папарацци британского таблоида "Daily Mail". Принц Гарри в солнцезащитных очках и бейсболке был за рулем. А Меган Маркл, примостившись на заднем сидении, болтала со своей подружкой, актрисой Джаниной Гаванкар.

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Кортеж принца Гарри и Меган Маркл по пути в гости к Опре Уинфри / Фото: dailymail

В особняке Опры Уинфри, который оценивается риэлторами в 100 миллионов долларов, Меган Маркл и принц Гарри провели около часа.

Кортеж герцогов Сассекских возле особняка телеведущей / Фото: dailymail

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Что обсуждали за закрытыми дверьми, инсайдеры таблоиду не рассказали. Но если обговаривали новое интервью, то Букингемскому дворцу стоит поволноваться.

Первый за 2 года визит в Великобританию принца Гарри и Меган Маркл / Фото: eonline.com

Отметим, что герцоги Сассекские живут в Калифорнии. Принц Гарри и Меган Маркл приобрели особняк за 15 миллионов долларов в пяти минутах от своей подруги, Опры Уинфри.

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