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Очередные признания? Меган Маркл и принца Гарри заметили в гостях у Опры Уинфри

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
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29 июня, 09:45
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После скандального интервью, звездная парочка на время прервала медийную активность с телеведущей. Тогда их слова про королевскую семью шокировали весь мир
Герцоги Сассекские дорожат дружбой с Опрой Уинфри
Герцоги Сассекские дорожат дружбой с Опрой Уинфри / Фото: Коллаж: Сегодня

В Великобритании продолжают праздновать 70-летие правления на троне Елизаветы II. Меган Маркл и принц Гарри впервые за два года приехали к семье, чтобы лично поздравить любимую бабушку. Видимо, королевская семья забыла про обиды после ошеломляющего интервью скандальной парочки американской телеведущей Опре Уинфри. В котором чего только Меган и Гарри не наговорили. Обвинив, например, родственников в расизме. Позже команда телеведущей удалила видео со всех ресурсов.

Фрагмент скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл, 2021. Скриншот YouTube

Прощупав почву в Великобритании, герцоги Сассекские вернулись в Лос-Анджелес. И поехали в гости к… Опре Уинфри. Автомобильный кортеж знаменитостей сняли папарацци британского таблоида "Daily Mail". Принц Гарри в солнцезащитных очках и бейсболке был за рулем. А Меган Маркл, примостившись на заднем сидении, болтала со своей подружкой, актрисой Джаниной Гаванкар.

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Кортеж принца Гарри и Меган Маркл по пути в гости к Опре Уинфри
Кортеж принца Гарри и Меган Маркл по пути в гости к Опре Уинфри / Фото: dailymail

В особняке Опры Уинфри, который оценивается риэлторами в 100 миллионов долларов, Меган Маркл и принц Гарри провели около часа.

Кортеж герцогов Сассекских возле особняка телеведущей
Кортеж герцогов Сассекских возле особняка телеведущей / Фото: dailymail

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Что обсуждали за закрытыми дверьми, инсайдеры таблоиду не рассказали. Но если обговаривали новое интервью, то Букингемскому дворцу стоит поволноваться.

Первый за 2 года визит в Великобританию принца Гарри и Меган Маркл
Первый за 2 года визит в Великобританию принца Гарри и Меган Маркл / Фото: eonline.com

Отметим, что герцоги Сассекские живут в Калифорнии. Принц Гарри и Меган Маркл приобрели особняк за 15 миллионов долларов в пяти минутах от своей подруги, Опры Уинфри.

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Раньше мы рассказывали, что Кейт Миддлтон надела военную форму и села в танк.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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