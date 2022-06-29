Очередные признания? Меган Маркл и принца Гарри заметили в гостях у Опры Уинфри

В Великобритании продолжают праздновать 70-летие правления на троне Елизаветы II. Меган Маркл и принц Гарри впервые за два года приехали к семье, чтобы лично поздравить любимую бабушку. Видимо, королевская семья забыла про обиды после ошеломляющего интервью скандальной парочки американской телеведущей Опре Уинфри. В котором чего только Меган и Гарри не наговорили. Обвинив, например, родственников в расизме. Позже команда телеведущей удалила видео со всех ресурсов.
Прощупав почву в Великобритании, герцоги Сассекские вернулись в Лос-Анджелес. И поехали в гости к… Опре Уинфри. Автомобильный кортеж знаменитостей сняли папарацци британского таблоида "Daily Mail". Принц Гарри в солнцезащитных очках и бейсболке был за рулем. А Меган Маркл, примостившись на заднем сидении, болтала со своей подружкой, актрисой Джаниной Гаванкар.
В особняке Опры Уинфри, который оценивается риэлторами в 100 миллионов долларов, Меган Маркл и принц Гарри провели около часа.
Что обсуждали за закрытыми дверьми, инсайдеры таблоиду не рассказали. Но если обговаривали новое интервью, то Букингемскому дворцу стоит поволноваться.
Отметим, что герцоги Сассекские живут в Калифорнии. Принц Гарри и Меган Маркл приобрели особняк за 15 миллионов долларов в пяти минутах от своей подруги, Опры Уинфри.
Раньше мы рассказывали, что Кейт Миддлтон надела военную форму и села в танк.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"