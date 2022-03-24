MELOVIN не узнать! Певец решился на кардинальные изменения в жизни (видео)

MELOVIN сменил имидж / Фото: instagram.com/melovin_official
Еще несколько дней назад MELOVIN пел гимн на Львовском вокзале, поддерживая всех, кто вынужден покидать дом из-за войны. На публике он появился в своем стиле, к которому уже привыкли его фанаты.
Поклонники даже и не догадывались, что вскоре их кумир устроит неожиданный сюрприз – MELOVIN кардинально изменил имидж! И так... певец побрился наголо.
Как объяснил сам артист, без волос ему гораздо лучше.
Слава Украины за ВСУ. P.S Меловинаторы, все гуд! На сегодняшний день, без прически мне гораздо удобнее, другие приоритеты, – написал Меловин в Instagram.
Одни фанаты в шоке, другие – в восторге и советуют артисту отрастить "козацький оселедець":
- Какой череп ровный.
- Вот это я понимаю, экономия на шампуне.
- Тебе реально идет.
- На одного известного лысого человека страны больше.
- Мужественный красавец, украинский казак. Мэл, у тебя еще не было "козацького оселедеця".
В общем, Меловин не боится экспериментировать. Как мы помним, у него были светлые волосы, потом – черные, выпрямленные и вьющиеся, а теперь он и вовсе лысый. По всей вероятности, на этом артист не остановится.
Напомним, ранее MELOVIN выпустил песню для поддержания боевого духа украинцев – "Не зволікай".
Помните, что оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях.