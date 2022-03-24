MELOVIN не впізнати! Співак наважився на кардинальні зміни у житті (відео)

MELOVIN змінив імідж / Фото: instagram.com/melovin_official
Ще декілька днів тому MELOVIN співав гімн на Львівському вокзалі, підтримуючи всіх, хто змушений залишати дім через війну. На пубіці він з'явився у своєму стилі, до якого вже звикли його фанати.
Прихильники навіть і не здогадувались, що незабаром їхній кумир влаштує неочікуваний сюрприз – MELOVIN кардинально змінив імідж! І так...співак поголився налисо.
Як пояснив сам артист, без волосся йому значно краще.
Слава Україні за ЗСУ. P.S Меловінатори, все гуд! На сьогоднішній день, без зачіски мені набагато зручніше, інші пріоритети, – написав Меловін в Instagram.
Одні фанати в шоці, інші – у захваті і радять артисту відростити козацький оселедець:
- Який череп рівний.
- Оце я розумію, економія на шампуні.
- Тобі реально пасує.
- На одну відому лису людину країни більше.
- Мужній красень, український козак. Мел, в тебе ще не було "козацького оселедця".
Загалом Меловін не боїться експериментувати. Як ми пам'ятаємо у нього було світле волосся, потім – чорне, випрямлене та кучеряве, а тепер він і зовсім лисий. Ймовірно, на цьому артист не зупиниться.
Нагадаємо, раніше MELOVIN випустив пісню для підтримки бойового духу українців – "Не зволікай".
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