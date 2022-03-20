MELOVIN потерял в войне двух близких: первое интервью артиста после нападения России

MELOVIN дал интервью / Фото: instagram.com/melovin_official

Привычная нам реальность вряд ли вернется, ведь российское вторжение стало причиной жутких бедствий и трагедий. Мы, украинцы, – нация, которая никогда не сдается и максимально объединяется в непростые моменты, поэтому сейчас наблюдается такой боевой дух в нашем обществе, такая вера в украинских защитников. Артисты, вступающие в ВСУ и тероборону, а также те, кто ведет информационную войну, помогают приближать победу. Порция вдохновения в это тяжелое время – новое интервью MELOVIN.

Певец впервые после российского вторжения пообщался с журналистами и дал интервью "Зірковому шляху".

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MELOVIN / скриншот видео

О главном его месседже во время войны:

Хочется остановить эту бойню, настоящую бензопилу, которая происходит со стороны Российской Федерации. Я в 24 года не могу поверить, что это происходит в моем государстве, в демократической, цивилизованной стране с проевропейскими ценностями. Поэтому я очень хочу, чтобы весь мир услышал, что эта война может привести к коллапсу мирового масштаба. Это нужно немедленно остановить.

Ранее MELOVIN выпустил песню "Не зволікай", которая стала своего рода манифестом. О том, когда и как была написана композиция, Мэл также рассказал в интервью.

Песня написана мною, как и все мои песни. Все куплеты я написал еще в 2016 году. У меня так часто случается, что я достаю из тумбочки песню и понимаю, что она максимально подходит для нашего времени сейчас. Припев мы дописывали уже в машине, когда бежали из Киева от бомбежки в 5 утра. Просто ехали, и я начал как-то адаптировать это к настоящему, дописывать припев, и было сразу понятно, что нужно ехать записывать, потому что это действительно может быть гимном современности и того, что переживает сейчас каждый город в Украине и каждая семья.

Артист использует свою публичность, чтобы помогать максимально в том, в чем он хорош.

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Все наши паблики большие плюс наш официальный фан-паблик мы переименовали и переработали в координационные центры, где мы помогаем семьям, женщинам с детьми, чтобы их как-то перевезти из более опасных городов Украины, где сейчас идет ожесточенная борьба. Собираем деньги на закупку обмундирования для наших военных ВСУ, потому что это крайне необходимо. Люди у нас действительно очень объединяются, у меня всегда муравьи от того, как люди хотят помочь, потому что сейчас на линии фронта каждая семья. Каждый украинец, который сидит и понимает, что он в безопасности. Потому что он сейчас в безопасности, и никто не знает, что может произойти завтра. У меня есть два человека, которых я потерял во время войны. Мне хочется сделать все, что могу. Война – это не только держать оружие в руках, это не только передовая. Это информационная война, в которой мы сейчас ведем борьбу в соцсетях и распространяем правдивые факты. Не только украинцам, но даже россиянам, к которым достучаться просто невозможно. Но мы это пытаемся сделать.

Также MELOVIN дал свой прогноз на "Евровидение".

Мне кажется, это время, когда Европа максимально объединяется и поддерживает Украину. Это очень видно, это чувствуется – не только поддержка словами, но и финансовая. <...> Сейчас свобода и освобождение Украины от российских захватчиков может стать спасением в дальнейшем и для Европы. А песня уже будет звучать на всю Европу и на весь мир. Ничего не нужно делать – нужно кайфовать, верить в свои силы, верить в победу Украины. Победа любая нам сейчас крайне важна, потому что это как минимум подбадривает других украинцев верить в свое государство. А если мы будем очень сильно верить, мы просто снесем Россию на*ер.

Полное интервью артиста смотрите далее в видео.

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Также напомним, украинская певица SHADU умоляет о помощи.

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