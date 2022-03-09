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Нам крила не зламати: MELOVIN выпустил песню для поддержания боевого духа украинцев – "Не зволікай"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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9 марта, 09:54
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Новая песня артиста передает все эмоции, которые переживает артист и каждый украинец в сложное для нашей страны время
MELOVIN представил песню, которая поддержит украинцев в это непростое время
MELOVIN представил песню, которая поддержит украинцев в это непростое время / Фото: instagram.com/melovin_official

14-й день идет война в Украине, которую подло и бесчеловечно начал Путин против нашей страны. Мы верим в нашу мощную армию и такую близкую победу. Сейчас нам всем и каждому нужны хорошие новости и дополнительная порция заряда боевого духа. Новая песня MELOVIN "Не зволікай" – точно такая, ведь "нам крила не зламати".

MELOVIN во время боевых действий написал непростую песню "Не зволікай", а также рассказал, как и где его застала война.

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MELOVIN

"У ніч з 23-го на 24-те лютого я не спав. Я відкрив подарунок від своїх фанів, та збирав великий Lego рояль всю ніч. Перший вибух я почув 1:53 та написав про це в чат своїй команди! Мене заспокоїли, та ніхто цьому не надав значення.

О 5:57 другий вибух, від якого почали тремтіти вікна! Низка сильних вибухів та гучний свист! Я подзвонив команді, це всі чули! Зайшовши в інтернет, ми побачили офіційну інформацію від нашої влади! Інформацію, що почалася війна і Росія відкрила вогонь під виглядом "спеціальної миротворчої місії" для захисту українців!

Але це брехня! Нас не має від кого захищати та рятувати!

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Але ні вже є! Від агресії Росії!

Під ранок ми почали швидко збирати свої речі.

Забрав із собою свого кота, та в 8 ранку ВЖЕ виїхали до Львова!

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Те, що ми бачили на вулиці, не вкладалося у нас в голові! Люди були в паніці, тисячі машин, багатокілометрові затори, черги, щоб заправити машину.

Росія хоче геноциду Українців! Це не мирна операція! Нам не потрібна Росія та її режим! У нас ніколи не було проблем із російською мовою як вони це кажуть у своїх МЕДІА.

Я російськомовна людина, народився в Одесі, навчався в українській школі! Мене ніхто не притісняє! Я люблю свою країну! І мені не потрібен Путінський "мирний" режим. Він вбиває моїх друзів та мою націю!"

Там же, во Львовской области, артист отснял live відео на песню "Не зволікай", чтобы поднять боевой дух народа!

Напомним, хит Тома Оделла Another love стал неофициальным гимном Украины в TikTok.

Также отметим, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
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Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
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5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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Женщины, рискующие своей жизнью в Украине - вы невероятные и весь мир за вами!

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