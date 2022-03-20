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Украинская певица SHADU умоляет о помощи: "Спасите мою свекровь" – она в Мариуполе

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20 марта, 15:50
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Звезда украинской сцены едва не лишилась свекрови и просит о помощи
Певица SHADU просит о помощи
Певица SHADU просит о помощи / Фото: Instagram

Прямо сейчас Украина переживает черный период своей истории: Россия 25-й день ведет войну на нашей территории. По-прежнему многие города страдают от бомбежки и обстрелов. Мариуполь – поле боя, где в укрытиях остаются тысячи людей. Одна из них – свекровь певица SHADU.

Артистка SHADU в течение недели не могла связаться с родственницей, находящейся в бомбоубежище в Мариуполе. Артистка начала активную кампанию по поиску мамы мужа Андрея.

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скриншот из инстаграм SHADU

Вчера свекровь SHADU впервые за долгое время вышла на связь, разговор родных продолжался меньше минуты.

Мы смогли пообщаться почти 30 секунд. Она дальше будет находиться в укрытии. Сказала, что Мариуполь полностью разрушен. Ее дом тоже. Больше ничего нет,

- рассказала артистка в сториз.

Также SHADU попросила поклонников помочь репостом информации, кто бы мог помочь доставить маму мужа в безопасное место.

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скриншот из инстаграм SHADU

Возможно, ваши знакомые сегодня-завтра уезжают из Мариуполя. Пожалуйста, заберите мою свекровь. Она в Мариуполе в укрытии, без воды и еды,

- призвала певица.

Мы верим, что вскоре семья воссоединится!

Также читайте о домах звезд, пострадавших из-за войны.

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Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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