Меньшиков о краже спектакля известного режиссера: "Если бы хотел, украл бы что-то поталантливее"

Олег Меньшиков ответил на обвинения режиссера Олега Долина в "воровстве спектакля". / Фото: Скриншот из YouTube

Вчера режиссер Олег Долин публично заявил, что художественный руководитель театра им. Марии Ермоловой Олег Меньшиков без причин отстранил его от спектакля "Двенадцатая ночь", а театр не выплатил ему аванса за полгода работы над постановкой.

В ответ Олег Меньшиков записал видеообращение к режиссеру. Актер заявил, что расторжение договора между театром и Долиным было основано на соглашении двух сторон. По словам Меньшикова, режиссеру также предложили компромисс по поводу гонорара за работу над спектаклем и по авторству, однако он отказался от этого.

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Олег Меньшиков без причин отстранил от спектакля Олега Долина. / Фото: Instagram

Также Меньшиков объяснил, что отменять спектакль никто не собирался, поскольку это было бы некстати.

Какому художественному руководителю какого-то театра придет в голову идея отменить за два месяца спектакль, в котором задействованы Александр Петров, Стася Милославская, Александра Бортич, Антон Лапенко, Олег Меньшиков – ведущие артисты Театра Ермоловой? – обратился к режиссеру Меньшиков.

В то же время, по мнению актера, поставлен Долиным спектакль "по всем творческим составляющим не может быть показан зрителю". Поэтому постановку могут отменить, несмотря на то, что театр, по оценкам Меньшикова , терпит убытки примерно в 32 миллиона рублей.

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Меньшиков не смог промолчать и касательно обвинения в краже. Он заявил что, если бы он "захотел что-то украсть, то украл бы что-то поталантливее".

Также актер назвал "человеческой подлостью" упоминание режиссером скандалов в театре.

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Любой художник имеет право на провал, успех, ошибку, победу, поражение. Но любой художник в любой ситуации должен сохранять человеческое и профессиональное достоинство. Я не собираюсь вступать с тобой в диалог. Для меня ты нерукопожатен , – обратился напоследок Меньшиков к Долину.

Напомним, на днях стало известно, что Регина Тодоренко кинула на деньги писательницу , которая писала за нее два года детскую книгу.