"Между Украиной и Россией война... это полный п***ец". Что говорил Дорн в интервью Гордону

Иван Дорн дал откровенное интервью. / Фото: instagram.com/dorn_ivan, Скриншот из YouTube

Иван Дорн в почти двухчасовом диалоге рассказал о своем участии в "Паре нормальных", звездной болезни, гастролях в России, жене и детях. Об этом и прочем читайте ниже.

Почему ушел из "Пары нормальных"

С 2007 по 2010 год Дорн вместе с Анной Добрыдневой были участниками поп-группы "Пара нормальных". Впоследствии место певца занял Артем Мех, который выступал в составе коллектива до 2014 года.

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С 2007 по 2010 год Дорн был участником дуэта. / Фото: Instagram

Дорн признался, почему бросил этот дуэт. По его словам, проект он всегда рассматривал как промежуточный этап перед своим сольным становлением.

Я высказался внутри проекта максимально. Все-таки когда поешь в дуэте, это ограничивает тебя в возможностях . У всех есть свои принципы, ценности, взгляды. И когда ты начинаешь все это калибровать вместе со своим, то понимаешь, что не все сходиться. У тебя свои мысли и свобода. Таким образом пришел конец, – признался артист.

Пик популярности и звездная болезнь

В 2011 году артист был на вершине популярности, что и породило ту же звездную болезнь. Певец объяснил, что это особенно выражалось в его завышенной планке касательно его окружения.

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Выражалась в планке, завышенной в своих ожиданиях от людей, с которыми общаюсь. Эта планка часто применялась даже к моим друзьям. Было такое чувство, что всему миру требовалось именно от меня что-то и вообще все важности сходились на мне, – поделился Дорн.

Иван Дорн / Фото: facebook.com/ivandorncom

По словам исполнителя, он чувствовал эту звездную болезнь, но его друзья и еще тогда будущая жена "ставили его на место".

Российская агрессия

Иван Дорн впервые прокомментировал происходящее на востоке Украины. Он признался, что до сих пор не может поверить, что страна осталась без Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

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У меня до сих пор не укладывается в голове, что мы после всех событий остаемся без части Донецкой области, Луганской области, без Крыма, то, что на Донбассе военный конфликт, и то, что между Украиной и Россией война …это полный п***ец", – признался он.

Выступление на Юрмале в футболке с трезубцем

В 2014 году на "Новой волне" певец вместе с командой вышли на сцену в футболке, где был принт украинского символа и исполнили песню группы "Скрябин" – "Танец пингвина".

Иван Дорн на Юрмале в 2014 году. / Фото: Скриншот из YouTube

Артист объяснил, что его главная цель тогда была – заявить о своей позиции и поддержать свою страну.

Я вышел на сцену, чтобы поддержать свою страну. Это была первая цель. Мы скрывали, что будем выходить с трезубцем от режиссеров "Новой волны". Таким образом, я заявил о своей позиции, что я украинец на международном фестивале, – отметил Дорн.

Гастроли в России

После событий 2014 года Иван Дорн продолжает давать концерты в России, из-за чего его критикуют в Украине. При этом он подчеркнул, что за границей остается украинцем и на сцене представляет исключительно украинскую культуру.

Дорн объяснил, что считает свои выступления в России "прививкой от агрессии" между странами.

Я не считаю, что мои выступления в России вызывают там агрессию к моей стране. Напротив, я считаю это прививкой от агрессии. Важно, чтобы голос Украины там звучал, – заявил артист.

Иван Дорн / Фото: facebook.com/ivandorncom

Исполнитель рассказал, что далеко не все россияне понимают, что происходит между Украиной и РФ. По его словам, существуют люди, считающие, что "Россия и Украина – это тоже самое" или что "мы должны быть частью России".

Я говорю, что это совсем другая страна. Это независимая страна со своей историей, своим будущим. У нас совсем другие ценности, принципы, вкус, другая культура. И мне кажется, что когда это поймут все – война закончится , – поделился певец.

О жене и воспитании детей

Иван Дорн женат на Анастасии Новиковой. В детстве Иван и Настя учились в одной школе. Они жили в соседних домах и вместе ходили на учебу. Поэтому неудивительно, что влюбленные знают друг друга большую часть жизни. Пара поженилась в 2013 году – скромную свадьбу сыграли в Одессе.

Певец признался, что за это время их любовь не уменьшилась, а лишь трансформировалась во что-то большее.

Это как закон сохранения энергии, трансформирующий любовь страстную бессознательность в конкретные вещи, которые ты обожаешь в своей половинке. Это дружба, поддержка, понимание, принятие всех ценностей, с которыми ты был не согласен, это нескончаемая благодарность и потом уже дети.

Иван Дорн и его жена Настя для VOGUE UA / Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

У Ивана и Насти двое детей – семилетняя Василиса и шестилетний Иван. По словам артиста, он стремится, чтобы детишки в первую очередь получили музыкальную грамоту.

У меня была принципиальная позиция – дети должны получить музыкальную грамоту как в Швеции. В моем случае все дети в моей семье должны иметь музыкальное образование.

Также, как объяснил певец, он хочет, чтобы дети владели своим телом и имели развитую координацию: "Тогда легче заниматься любым видом спорта".

Кроме того, Дорн поделился, что его сын занимается брейк-дэнсом и ходит на шахматы, а дочь учит эстрадные танцы и делает соробан.

Смотрите полное интервью Ивана Дорна в программе "В гостях у Гордона":

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