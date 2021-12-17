Международный стриминговый гигант купил украинский фильм "Плохие дороги"!

Фильм "Плохие дороги" / Фото: oll.tv

Картина снята компанией Kristi Films при поддержке Украинского культурного фонда, и, по мнению многих критиков, считается одним из лучших и интересных отечественных фильмов последнего времени.

Нашей задачей было показать людей не черно-белыми, и не делить их на наших и чужих, а продемонстрировать драму людей, оказывающихся в силу определенных обстоятельств по разные стороны конфликта. У каждого из них своя правда, у каждого есть мотивация воевать против другой стороны, совершать плохие поступки, – говорит режиссер фильма Наталья Ворожбит.

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Лента "Плохие дороги" стала призером 77-го Венецианского кинофестиваля, получила рекордные 15 номинаций на соискание кинопремии "Золота Дзиґа" и завоевал три главные награды Национальной премии кинокритиков "Кіноколо".

Фильм состоит из пяти новелл о жителях Донбасса, живущих по разные стороны линии разграничения. Литературной основой сценария стала пьеса самой Натальи Ворожбит.

Что такое HBO?

Успешная американская телевизионная компания премиум-класса, которая предоставляет две круглосуточные услуги платного телевидения. Являясь частью семьи WarnerMedia, HBO на протяжении десятилетий был признан одним из самых уважаемых и инновационных развлекательных брендов в мире. Медиа-продукты HBO продаются более чем в 150 странах мира.

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