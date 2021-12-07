Украинский фильм Погані дороги вошел в лонг-лист Оскара: о чем это кино

Это дебютная режиссерская работа сценаристки Натальи Ворожбит попала в лонг-лист 94-й премии "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Всего в лонг-листе 93 картины. Шорт-лист из 15 номинантов объявят уже 21 декабря.
О чем фильм "Погані дороги"
Это драматическая история о войне на Донбассе. Сюжет состоит из четырех новелл, повествующих об отношениях людей, живущих на территории Украины, которую затронула война. Фильм о любви, вере, ненависти, содержит достаточно жестокие сцены.
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Мировая премьера драмы состоялась в программе "Неделя критики" 77-го Венецианского кинофестиваля. "Погані дороги" наградили престижной наградой в категории "Самый инновационный фильм".
Ворожбит написала сценарии к фильмам "Киборги", "Дике поле" и сериальному хиту "Поймать Кайдаша". Фильм "Погані дороги" – это экранизация одноименной пьесы режиссерки, которую она написала для лондонского театра Royal Court.