Михаил Заливако показал, во что превратился Харьков после жестких обстрелов оккупантами: жуткое видео

Михаил Заливако показал родной Харьков после обстрелов. / Фото: instagram.com/kanyeeebear

Сегодняшний день войны оказался очень трудным для Харькова. Оккупанты жестоко стреляли из "Градов" – погибли десятки мирных жителей! Об ужасной ситуации в городе заговорил главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако. Харьков – это его родной город.

В Instagram Заливако опубликовал ряд видео с жуткими кадрами обстрелянного Харькова. Михаил обвинил РФ во всех убийствах и разрухе, которые она принесла на нашу землю.

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Пятый день так называемого "освобождения" от неонацистов и бандеровцев. Россия, пишу тебе и всем, кто в ней живет. Ты уже все сделала, ты откатила нам экономику и развитие на 10 лет назад как минимум. Ты унесла жизни сотни людей и тысячи своих молодых пацанов, которые даже не знали, куда едут, – написал Заливако.

На видео видно, как российские военные цинично бомбят гражданских жителей и жилые дома! После таких обстрелов в Харькове много раненых и умерших. Но наши войска отстаивают Харьков и дают отпор захватчикам.

Путин обманул вас, нас и весь мир. Эта с*ка прячется за спины своих солдат и приказывает идти на смерть. Уходите отсюда, здесь нех*й вам делать! Ваш враг – это Путин!, – обратился Заливако к оккупантам.

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