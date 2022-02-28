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Юрий Дудь вывел на чистую воду Путина и его соратников: "Трагедии этой не случилось бы, если бы не Россия"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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28 февраля, 17:01
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Российский журналист решил донести своим соотечественникам, что именно Путин вторгался в нашу страну и ведет здесь настоящую войну
Юрий Дудь призывает Путина прекратить войну в Украине.
Юрий Дудь призывает Путина прекратить войну в Украине. / Фото: Instagram

Пока одни звезды "поклоняются" Путину и поддерживают его нападение на Украину, Юрий Дудь решил просветить русских людей, которые до сих пор не верят, что между РФ и Украиной война и называют это "военной операцией".

В Instagram журналист написал, что многие люди, которые живут в РФ, хотят, но боятся высказать публично свою позицию, потому что живут в репрессивном государстве. Однако, собравшись с силами, некоторые решаются высказаться. И хоть тревога не исчезает после этого, но приходит удовольствие от того, "что ты не зассал и показал свою позицию".

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Дудь говорит, что из этих удовольствий, один за другим, и складывается человеческое достоинство. Такие удовольствия в конечном итоге делают нас людьми.

Российские власти все последние годы это достоинство старательно размывали, но в последние дни – просто шарахнула на нее кислотой: войну с Украиной не можно назвать "войной", критики вторжения в Украину – предатели, – заявил журналист.

Дудь объяснил, что Путину люди уже давно не нужны. Это ясно свидетельствуют бесконечные переговоры за километровым столом. По словам блогера, даже ближайшие соратники в разгар тяжелой войны не приближаются к национальному лидеру и получают ядерные приказы со второго конца кабинета.

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Путин вторгся на территорию суверенного государства и ведет там войну, – четко подчеркнул журналист.

Дудь дал понять, что российские военные обстреливают на территории Украины не только военные объекты, но и людей, детей:

Минобороны России утверждает, что уничтожает с помощью оружия только военные объекты противника, но в Украине, по данным ООН, уже более 100 погибших мирных жителей, сотни – раненых, более 350 000 беженцев и неизвестно сколько тысяч в бомбоубежищах, – добавил журналист.

Также он заявил, что Донбасс все эти восемь лет – это трагедия с тысячами жертв и за весь период там было много несправедливого и ужасного с обеих сторон. Но,"с большой вероятностью, трагедии этой не произошло бы, если бы не участие России".

Кроме того, Дудь заявил, что в Украине выходят защищать свою территорию против оккупантов практически все граждане современной Украины. Но Путин сеет дезинформацию:

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Путин уверяет, что основные столкновения России – не с регулярной украинской армией, а с отрядами неонацистов и бандеровцев, и это бьет по ушам больнее всего. Ладно, что неонацисты выполняют приказ главнокомандующего-еврея. Ладно, что в числе тех, кто этому главнокомандующему предлагает помощь – премьер-министр Израиля, – пояснил журналист.

Юрий Дудь также обратился и к близкому окружению Путина. Он напомнил им, что человеческое достоинство сейчас – не в Крымских мостах и не в победах в Лиге чемпионов. А в том, чтобы высказать своему руководителю свою позицию и объяснить ему, что за катастрофа происходит прямо сейчас.

Дудь объяснил, что Путин обрек граждан РФ на бедность и нищету. Также он добавил, что уже четыре дня в России скручивают и отправляют под административные аресты людей, которые выходят на митинг с плакатами "Нет войне".

Эта война должна немедленно закончиться, – подчеркнул журналист.

Напомним, уже пять дней идет война в Украине и пять дней звезды призывают к ее прекращению. Светлана Лобода со слезами на глазах обратилась к фанатам.

Также Настя Каменских призвала матерей из Беларуси и РФ не отправлять сыновей на верную смерть.

Анастасия Рогожинская
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