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Александра Зарицкая в слезах обратилась к гражданам России и Беларуси: "Это не ваша война"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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28 февраля, 13:56
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Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая записала эмоциональное обращение к защитникам и защитницам Украины, которые сейчас сражаются за нашу независимость
Александра Зарицкая обратилась к матерям из России и Беларуси
Александра Зарицкая обратилась к матерям из России и Беларуси / Фото: instagram.com/kazka.band

Украинские знаменитости всеми силами продолжают отстаивать интересы Украины в войне с Россией. Кто-то из них, как солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, актер Юрий Ткач, участник проекта "Холостячка" Макс Тарапата и многие другие, вступили в ряды территориальной обороны. Другие же стараются максимально поддержать украинскую армию волонтерством и распространением правдивой информации в Сети.

Так, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в своем Instagram-аккаунте записала видеообращение ко всем украинским защитникам и защитницам.

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Я каждую минуту переживаю за наших парней, которые каждую минуту стоят на передовой и я даже представить не могу, как им сейчас тяжело! Я хочу, чтобы вы знали, что мы в вас верим, мы верим в нашу страну и мы верим, что нас ждет очень классное будущее. Просто нужна вера и очень много сил. Спасибо большое вооруженным силам Украины! Слава Украине! – со слезами на глазах сказала Зарицкая.

Кроме того, певица обратилась и к российским и белорусским гражданам, особенно к матерям, с просьбой не отправлять в Украину своих детей и остановить эту войну.

Белорусы! Россияне! Не отправляйте своих детей сюда! Это не ваша война! Этой войны вообще никогда не должно было быть!!!!
Выходите на митинги и давайте вместе противостоять диктаторам! – обратилась к семья оккупантов певица.

Напомним, что ранее продюсер "Орла и Решки" выложила номера телефонов российских звезд, поддержавших Путина. Вот что делает с человеком злость и борьба за справедливость!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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