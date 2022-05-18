Мика Ньютон – об отношениях с мужем, потере голоса, Kalush Orchestra и заработке в Instagram

Мика Ньютон рассказала о выступлении на "Грэмми", поддержке мужа, заработке в Instagram и сестре в ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

На следующий день после нашей беседы Мика Ньютон, которая ранее рассказала нам, как разочаровалась в Полине Гагариной, должна была вылетать в Майами – это была еще одна поездка в рамках тура.

В этой поездке Мику сопровождал ее муж Крис – он всегда рядом. Ньютон, которая уже 11 лет живет в США, рассказала нам о поддержке мужа, о том, как вывезла семью из Украины в США, о сестре в ВСУ, выступлении на легендарной сцене "Грэмми", а также Мика рассекретила, сколько зарабатывает на своем блоге в Instagram.

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У эмигрантов – слезы на глазах

Мика и другие артисты на всех их концертах в США пели на украинском. От их выступлений – слезы на глазах у всех, кто когда то эмигрировал и сейчас всем сердцем с родиной.

На самом деле очень важно это все делать, ведь чем дальше война, тем люди больше устают от информации, тяжелее собирать деньги. Мне кажется такого вида благотворительность помогает людям собраться в одном месте, кто душой за Украину. Люди, кто переехал в США 10-20 лет назад, – все в слезах, – делится Мика.

Мика Ньютон выступает на благотворительных концертах в США / Фото: пресс-служба

"Дмитрий Ступка – очень хороший парень"

На концертах собралось неожиданное трио – и Мика, и Злата Огневич, и Alyosha когда-то представляли Украину на "Евровидении". Со всеми ими Ньютон была знакома, кроме Дмитрия Ступки. К слову, Ступка сейчас находится в США, куда переехал с женой и дочкой. Недавно Дмитрий и его супруга Полина подали на развод.

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Только с Димой Ступкой я не была знакома. Очень хороший парень, добрый, старательный, мне понравился, – говорит Мика.

"Муж везде со мной"

Из-за большого стресса у Мики пропал голос – как раз перед поездкой в мини-тур по США.

Бог есть, потому что я за три дня до тура была со слезами, на "скорой". Я чудом спела в Сан-Франциско, Сиатле. Со связками было все хорошо, я даже обращалась к врачу. Мне сказали, что из-за стресса у меня воспалились мышцы на шее и сел голос, – рассказала Мика.

Мика успешно выступила на концертах, при этом не только в качестве вокалистки, но и ведущей. В туре по США ее везде сопровождал муж – Крис Сааведра.

Муж ездит со мной, страшно переживает. Хотя у него 150 актеров, он владелец агентства для актеров. И он говорит, что будет работать онлайн. Он понимает, что одна я бы не справилась. К счастью, сейчас я иду на поправку. Это большой стресс, но он везде со мной. Ему нужно медаль вручить, – смеется Мика.

Муж Мики Ньютон всегда и везде поддерживает ее / Фото: instagram.com/mikanewton

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Мика призналась, что постоянно дарит мужу вещи с украинской символикой – у Криса есть шапка с украинским гербом, футболки с флагом и носки.

Однажды приходит он в кафе Starbucks, а Крис же не задумывается, в чем он – ну нравится ему одежда, он ее и надевает, – говорит Мика, – И вот подходит к нему девушка и начинает говорить по-украински. А он на нее смотрит и не может понять, что происходит. А оказалось, что муж был в шапке с трезубцем (смеется).

"На конкурсах не бывает жалости"

Наша беседа с Микой прошла накануне конкурса "Евровидения", в котором победила украинская группа Kalush Orchestra. На тот момент еще не было известно, кто победит.

Мика представляла Украину на конкурсе в 2011 году и заняла тогда четвертое место. Мы поинтересовались у артистки, не считает ли она, что Kalush Orchestra могут победить из-за жалости и сочувствия к Украине в тяжелые времена.

На конкурсе не бывает жалости. Из-за жалости артист может попасть только в десятку, к примеру. Считаю, что у Kalush Orchestra очень сильная песня, она круто показывает Украину. Они достойны победы! Они классные и талантливые музыканты. Я бы убрала слово "жалость" – невозможно победить из-за жалости. Если бы Kalush Orchestra были плохими артистами… Посмотрите, даже The Rasmus с ними спели – музыканты оценили музыкантов, – говорит Ньютон.

Мика Ньютон восхищается талантом Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

На "Грэмми" впервые зазвучал украинский язык

По словам Мики, ее выступление на "Грэмми" – это большая неожиданность для нее самой. В тот момент певица только вернулась из Польши, где три недели помогала украинским беженцам.

Меня пригласили спеть песню, но никто не говорил, для чего это было, – вспоминает Мика.

Ньютон лишь знала, что для мероприятия нужна была певица, которая сможет спеть на украинском. Артистка отправила свои записи и позже ее пригласили в студию.

Меня просто разорвало внутри, когда я писала этот текст. Это песня-молитва, – комментирует Ньютон. – Я пришла на студию, где был знаменитый продюсер Харви Мейсон (президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи, вручающей премии "Грэмми". – Ред.). Он работал с Бритни Спирс, Уитни Хьюстон, Майклом Джексоном. Это была как история Золушки. И думала: "Ого, он меня сейчас будет записывать?"

При этом Мика не знала, что вскоре выступит на сцене одной из самых престижных музыкальных премий мира – "Грэмми".

Я насмотрела фото из Бучи перед выходом на сцену… Все люди, кто работал на "Грэмми", все люди в зале – это была не просто поддержка. Это был новый уровень искренности! Хор, который пел – перед выходом на сцене произнесли такую мощную молитву! Продюсеры, Джон (Джон Ледженд. – Ред.), все поддерживали нас. На сцене у меня был крик души!

За кулисами свою поддержку Мике выразила мегапопулярная певица Билли Айлиш.

Она очень классная! Я теперь понимаю, почему у нее так много поклонников. Она настолько добрая. Говорит, что очень прониклась нашим выступлением.

"Сестра – майор украинской армии"

Сестра Мики Ньютон уже 24 года служит в ВСУ, она майор украинской армии.

Она у нас боец, – говорит Мика. Каждый божий день мы поддерживаем связь.

Семье певицы выезжать из Украины было тяжело. Родители Мики на тот момент заболели, а у племянницы – дочки сестры – не было американской визы.

Это был такой стресс! Какой-то сюрреализм. Ты сидишь в этой Польше, не понимаешь, что к чему. Это кошмарный сон. Кажется, люди привыкли, но так не хочется, чтобы люди привыкали к этому ужасу! Считаю, что миссия всех тех, кто сейчас за рубежом, – сделать так, чтобы люди не привыкали к войне. Страшно подумать, что может быть дальше…

К счастью, артистке удалось вывезти из Украины племянницу и родителей, сейчас они в безопасности.

Папа еще нормально себя чувствует, а мама очень скучает по дому. Недавно рассказывала, как она звонила соседу, а он ей рассказал, как у нее там огород расцвел, красота… Она очень сильно скучает.

Мика Ньютон привезла родителей и племянницу в США / Фото: instagram.com/mikanewton

Сколько зарабатывает Мика в соцсетях?

Мика уже 11 лет живет в США. С 2017 года она начала хорошо зарабатывать как блогер в Instagram.

Здесь не нужно быть блогером-миллионником, чтобы хорошо зарабатывать на рекламе. Я сотрудничала с крупными брендами – Apple, Facebook, Google. А также зарабатывала как актриса, снимаясь в рекламе. Мне на самом деле очень нравится – креативить, фотографировать.

Но сколько может заработать блогер?

Все зависит от контента, который ты делаешь, даже если у тебя не так много подписчиков. Я начала зарабатывать, когда у меня было 70 тысяч подписчиков (сейчас у Мики 176 тыс. – Ред.) Это было 200-300 долларов за пост. Было и 500. Все зависит от уровня бренда и контента – кто-то платил 1000 долларов, а кто-то 4000 тысячи за видео и один пост. Но раньше я со 100 тысячами подписчиков зарабатывала те деньги, которые зарабатывают блогеры-миллионники, – заявляет Мика.

Мика Ньютон рассказала, сколько зарабатывает в Instagram / Фото: instagram.com/mikanewton

Однако на время войны Мика перестала заниматься блогом.

Война меня сильно выбила из колеи. Из-за того, что я сразу оказалась в Польше – видела беженцев, перевозила семью, постоянные разговоры о войне… Я сильно переживала. Сейчас я понимаю, что мне надо возвращаться, работать. Для меня было бы неуважительно по отношению к украинцам сейчас постить рекламу, несмотря на то, что среди моих подписчиков – много американцев.

По словам Мики, она отказалась от сотрудничества с одним брендом, который предлагал ей сделать рекламный пост о корме для собак за 1000 долларов, но Мика не смогла согласиться на это.

А как? У меня друзья теряют родных, а я буду с улыбкой рекламировать что-то? Хотя мне нужны деньги, чтобы я смогла их отдавать на благотворительность, но я не смогла…

Все свои эмоции и переживания Мика выплеснула в новой песне. Трек "Вільні" – это первая за долгое время композиция, которую выпустила Ньютон.